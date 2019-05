Vladimir Luxuria/ Entra nella casa: sarà una nuova inquilina! (Grande Fratello 16)

Vladimir Luxuria questa sera varcherà la porta rossa per diventare, a tutti gli effetti, una nuova concorrente del Grande Fratello 16. L’annuncio è stato dato poche ore fa a Pomeriggio 5 ma la missione dell’irriverente opinionista nella casa di Cinecittà potrebbe essere un’altra. Dopo le recenti paparazzate ai danni di Giorgio Tambellini, Tvblog anticipa che il motivo del suo ingresso nel reality sia riconducibile alla relazione che il fidanzato di Francesca De Andrè avrebbe con una misteriosa ragazza mora. Ieri pomeriggio, infatti, Luxuria ha preso le difese della figlia di Cristiano De Andrè, insinuando, a Domenica Live, che il suo attuale fidanzato sia interessato alle luci della ribalta. “È il tipico scartato del programma che vuole diventare il protagonista”, ha detto Vladimir Luxuria nel salotto di Barbara D’Urso, “sta usando il fidanzamento con la De Andrè per uscire un po’ dalla penombra”. Sarà lei a mostrare le nuove immagini di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè?

UN MESSAGGIO A FRANCESCA DE ANDRÈ

Dopo l’annuncio ufficiale sull’ingresso di Vladimir Luxuria al Grande Fratello 16, sono in molti a chiedersi se sarà proprio lei a recapitare a Francesca De Andrè quel messaggio con il quale, nel pomeriggio di ieri, l’ha messa in guardia dalle intenzioni del suo attuale fidanzato. “C’è un audio in cui questo signore, chiamiamolo signore, parla andando anche nei dettagli intimi di una relazione sessuale – ha spiegato nel dettaglio l’opinionista – Francesca attenta, potrebbe raccontare anche dei tuoi rapporti sessuali con lui”. Il file audio non è stato divulgato, ma chi ha avuto modo di ascoltarlo in anteprima ha parlato di dettagli “molto intimi” e dichiarazioni “allucinanti”. Riuscirà la carica di Vladimir Luxuria a scrivere una nuova pagina del complicato rapporto tra la figlia di Cristiano De Andrè e Giorgio Tambellini? Per scoprirlo non resta che attendere il suo ingresso nella diretta di questa sera.

