Walter Nudo, come sta?/ Nuova vita dopo l’intervento: “Convalescenza in segreto”

Sono ormai trascorsi alcuni giorni da quando Walter Nudo ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento in seguito a due ischemie al cervello. Oggi l’attore, vincitore all’ultimo Grande Fratello VIP, sta meglio ma ha fatto una drastica ed importante scelta per la sua vita. Allontanarsi dai social e dalla tv, immerso nella solitudine e nella tranquillità assoluta: questa la decisione di Walter Nudo. Una nuova vita che spiega attraverso il suo ultimo post su Instagram. “Ciao ragazzi …un veloce post solo per chiedervi scusa di questa mia assenza prolungata dai social – esordisce l’attore, che spiega – ho dovuto/voluto e continuo a fare, una convalescenza assolutamente da solo, in un posto segreto, lontano da tutto e tutti per ristabilire piena e profonda connessione con il mio corpo , la mia mente e il mio spirito!”

Walter Nudo: le regole della sua nuova vita

“Scoprendo ciò che questa straordinaria esperienza mi ha regalato, metto sempre il vostro affetto al primo posto”, ha inoltre scritto Walter Nudo, scrivendo quella che è oggi per lui la lista necessaria per una vita sana e positiva. In questo elenco, Nudo mette al primo posto “cibo per il cervello ( olio di cocco , olio d oliva , mirtilli , riso venere, salmone selvaggio, noci , barbabietole tanta tanta verdura di stagione cruda e cotta)” seguito da “focalizzarmi solo su pensieri pieni di gratitudine e di abbondanza”. Segue l’esercizio fisico e mentale, oltre che “stare solo con persone che hanno una frequenza come la mia o più alta, altrimenti sto da solo.” L’ordine, il sonno, l’allontanamento dai social e, quindi, dal cellulare sono altre delle regole che Walter Nudo ha deciso di adottare per la sua nuova vita. Infatti l’attore conclude: “Questa scheda mi sa che non la smetterò con la convalescenza …..questa è la mia nuova vita !!!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA