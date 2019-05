Wanda Fisher a Pomeriggio 5/ “Ho 58 anni” ma il web non ci crede. E sul toyboy…

Quanti anni ha Wanda Fisher? Una domanda che molti telespettatori di Pomeriggio 5 si sono posti nelle ultime settimane. La cantante è stata spesso ospite di Barbara d’Urso nel suo noto talk show e, proprio in una di queste ospitate, ha dichiarato di avere 58 anni. “L’altra volta mi sono prestata al gioco, ma era solo un gioco dico la verità oggi. Il mio fidanzato ha 33 anni e ha 25 anni meno di me, quindi fate voi” ha ammesso la Fisher, raccontando del rapporto con il suo toyboy. Eppure l’età da lei dichiarata ha fatto storcere il naso a molti che ritengono non veritiero questo numero. Tantissimi i commenti dei telespettatori di Pomeriggio 5 di fronte alle sue dichiarazioni: “Possibile che la Fisher abbia davvero 58 anni? Io non ci credo!”.

WANDA FISHER, IL TOYBOY E IL MISTERO DELL’ETÀ…

Dubbi di molti telespettatori quelli su Wanda Fisher che oggi torna ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Così come molti sono i subbi sollevati dalla questione fidanzato. La cantante ha dichiarato di aver avuto alcuni flirt con ragazzi molto più giovani di lei. La Fisher qualche tempo fa aveva dichiarato di essersi fidanzata con Edoardo dopo aver lasciato Luciano, il precedente toyboy. “Ha 33 anni” ha dichiarato in merito la Fisher, dicendosi però titubante del loro rapporto. Vedremo se oggi, nel nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, Wanda svelerà di avere un nuovo fidanzato oppure se si tornerà a parlare della sua età. Ricordando che, stando a quanto rivela il web, avrebbe 71 anni.

