Wanda Nara/ Foto hot con Mauro Icardi sui social e polemiche: “Lo hai rovinato!”

Wanda Nara sa bene come far parlare di sé e del suo Mauro Icardi, questo è certo. La bella manager è una donna dello spettacolo e sa cavalcare l’onda a dispetto di ciò che lei stessa ha lasciato intendere nella sua intervista a Verissimo dove si è presentata in lacrime quasi fosse lei stessa la vittima della situazione. Wanda Nara ha inviato diffida a Mediaset per mettere a tacere Ivana Icardi e non farle dire altro sul fratello Mauro e quelle che sono le loto beghe familiari ma questo non ha migliorato le cose e quando si tratta di loro la tensione è sempre alle stesse. Cosa avrà combinato questa volta la bella Wanda Nara per far infuriare tutti? Questa volta sono una serie di scatti social ad aver attirato l’attenzione e, in particolare, uno, l’ultimo in cui lei appare con il seno nudo e posato sul ventre di lui (senza maglia e con i pantaloni leggermente abbassati).

WANDA NARA, FOTO HOT CON MAURO ICARDI

Inutile dire che lo scatto ha fatto piacere a qualcuno (sia donne che uomini che seguono i due sui social) e ha fatto infuriare haters e tifosi che si sono scagliati contro Wanda Nara rea di aver “rovinato” il campione. Se da una parte c’è qualcuno che scrive: “Ecco perché la società deve mandarvi via a calci in cu*o”, un altro rincara la dose aggiungendo: “Complimenti per aver rovinato la carriera ad un fenomeno…“. Altri, invece, si soffermano sui fisici perfetti e sinuosi dei due e se i maschietti non possono far altro che rimanere a bocca aperta davanti alle fattezze di lei, le signore fanno altrettanto con lui. Ma davvero basterà una foto per rovinare la “carriera di un campione”?

