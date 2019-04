Wanda Nara querela e diffida Ivana Icardi/ “Vuole solo vincere il Grande Fratello 16”

La partecipazione al Grande Fratello 16 di Ivana Icardi, sorella dell’ex capitano nerazzurro, Mauro Icardi, ha rappresentato diverse grane per Wanda Nara, la quale ha subito voluto mettere le mani avanti rispetto alle dichiarazioni che Ivana avrebbe potuto fare nella Casa più spiata d’Italia. Mai come ora vale il detto “i panni sporchi si lavano in famiglia” e proprio alla luce di ciò la Nara è intervenuta a gamba tesa attraverso un comunicato ufficiale con il quale ha ribadito la diffida in corso a carico della cognata. La 23enne argentina, concorrente del reality show condotto da Barbara d’Urso, dunque, è stata chiaramente diffidata dal parlare all’interno dell’abitazione di Cinecittà del fratello e della sua famiglia al solo scopo di ottenere “notorietà e visibilità”. Un aut aut, quello di Wanda, che indirettamente ha chiamato in causa anche lo stesso programma e la sua padrona di casa. La Icardi, come si ribadiva nel medesimo comunicato, nei mesi scorsi era già stata querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni rese nel corso delle sue numerose interviste tv ma anche per via dei suoi post social ritenuti “gravemente lesivi del suo onore e della sua reputazione”.

WANDA NARA, QUERELA E DIFFIDA IVANA ICARDI: L’AUT AUT

Per Wanda Nara, Ivana avrebbe dunque proseguito a strumentalizzare l’intera sua vicenda familiare. Una faida, quella tra i fratelli Icardi, che purtroppo non sembra trovare alcun lieto epilogo, almeno non per mano di Barbara d’Urso che, chiaramente, sarà chiamata a fare un passo indietro per volontà della stessa Nara. I rapporti tesi ovviamente riguardano anche la stessa moglie e manager del campione interista Maurito, accusata apertamente da Ivana di essere la causa del suo allontanamento dal fratello. “Ivana non è sincera”, ha però precisato Wanda nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo. “Lei sta parlando male del fratello. Questo non ha prezzo!”. A suo dire, Ivana avrebbe compreso come diventare un personaggio ed ora “vuole solo vincere il premio del reality. In Argentina diceva tutto il contro di quello che dice adesso. Non si fa una carriera screditando tuo fratello e tua cognata”. Nei giorni scorsi, come riporta SportFair, ad intervenire era stato anche l’avvocato della moglie di Mauro Icardi, Ana Rosenfeld: “La denuncia presentata da Wanda chiede che lei si astenga dal parlare di familiari che non conosce. Lei inventa cose su Wanda che ogni giorno hanno eco in Italia e su Mauro che gioca a calcio”. Quindi, chiariva il suo legame, il loro volere è che Ivana possa presto smettere “di diffamare, di inventare cose e di attaccare le persone per essere chiamata dai media. Se Ivana è chiamata per lei, ben venga. Che venga chiamata per quello, non per parlare male degli altri”.

