Wilma De Angelis a Storie Italiane/ Dopo la confessioni “choc” dalla Balivo

Wilma De Angelis, ospite di Storie Italiane, apre il primo maggio di Rai1 con una intervista concessa ad Eleonora Daniele. Proprio circa un mese fa, l’88enne appassionata di cucina, ha fatto una confessione choc in diretta durante “Vieni da me”, con Caterina Balivo. Nel corso del gioco della cassettiera, la nota cantante si è lasciata andare ad alcune rivelazioni interessanti, lasciandosi trasportare dai ricordi riguardanti la vita privata e sentimentale. La De Angelis infatti, ha raccontato un episodio particolarmente intimo della sua vita, di cui non aveva mai parlato prima. La donna ha ammesso di essere stata l’amante di un uomo, il batterista di un cantante molto famoso. La relazione, definitiva da lei stessa “pericolosa”, è andata avanti per alcuni anni fino a quando, si sono definitivamente detti addio nel 1976. “Durante uno spettacolo dedicato ai film Disney, conobbi questo bellissimo uomo che era il pianista di Little Tony”, ha esordito Wilma.

Wilma De Angelis a Storie Italiane

Successivamente, il racconto di Wilma De Angelis è proseguito in onda con Caterina Balivo. “Io mi innamorai subito di lui, ma dopo mesi, Little Tony mi disse che era sposato e aveva tre figli. Sono stata quasi dieci anni la sua amante. Ero diventata anche amica della moglie di cui poi sono diventata amica. Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tappasse e ali”. Attualmente l’88enne, dopo una lunga carriera ricca di soddisfazioni tra televisione e cinema, si è defilata dai riflettori. Il suo percorso lavorativo è attualmente in pausa, ma lei rimane sempre uno spirito libero. Proprio per questo motivo, ha accanto a sé un nuovo amore: Gianni. L’uomo ha dieci anni di meno: “Il mio grande amore l’ho incontrato parecchi anni fa ed è ancora con me”, ha raccontato emozionata, confidando i dettagli della sua relazione che è più viva che mai: “Ognuno ha la propria casa anche se pranziamo insieme e spesso lui sta da me e io da lui”. Cosa racconterà quest’oggi durante Storie Italiane? Rimanete sintonizzati per poterlo scoprire!

© RIPRODUZIONE RISERVATA