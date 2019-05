Wilma De Angelis/ Dal pianista di Little Tony a Gianni di 10 anni più giovane

Wilma De Angelis sarà tra il parterre di ospiti de La Vita in diretta di oggi, ma chi è? Molti si ricorderanno questa poliedrica donna che in carriera è stata attrice, cantante e conduttrice, ma che arrivata a 89 anni ha deciso di allontanarsi un po’ dal mondo dello spettacolo. La sua carriera inizia negli anni cinquanta nelle balere lombarde, fino alla vittoria del Boario Terme nel 1956 che le permette un grande salto di qualità. La canzone che le regala il successo è “Reginetta del Jazz italiano”. Da quel momento inizia una vera e propria carriera da cantante, dimostrandosi molto adatta al suo tempo e collaborando con artisti senza tempo come Mina, Giorgio Gaber e Adriano Celentano. L’esordio come attrice arriva in tv nel 1964 in un episodio di Amigos del martes, mentre al cinema arriverà solo nel 2011 recitando in Femmine contro maschi di Fausto Brizzi. Come conduttrice invece per la prima volta l’abbiamo vista a La parola d’oro del 1978.

Wilma De Angelis, quella storia con il pianista di Little Tony

Nonostante Wilma De Angelis si sia allontanata dal mondo dello spettacolo da diverso tempo di recente è già stata ospite della Rai. Alla fine di marzo infatti ha parlato al microfono di Caterina Balivo a Vieni da me. La donna ha raccontato anche alcuni emozionanti momenti della sua vita sentimentale. Tra questi un episodio legato al passato che ha fatto sorridere molti: “Durante uno spettacolo dedicato alla Walt Disney conobbi il pianista di Little Tony che era un uomo bellissimo. Mi innamorai subito di lui. Solo dopo mesi appresi da Little Tony che era sposato e aveva tre figli. Sono stata per quasi dieci anni la sua amante. Ero diventata anche amica della moglie. Sapevano tutti della nostra storia d’amore e mi andava bene così perché non volevo sposarmi. Non volevo che un uomo mi tarpasse le ali”. Wilma De Angelis però raccontando questo episodio non ha fatto il nome dell’uomo.

Gianni, l’uomo della sua vita

L’uomo della vita di Wilma De Angelis non è stato però il pianista di Little Tony con il quale ha avuto una relazione “clandestina” per dieci anni. La donna ha raccontato a Vieni da me: “Parecchi anni fa ho incontrato l’amore della mia vita. Si chiama Gianni ed è ancora con me, ha dieci anni meno di me. Ognuno però ha la propria casa anche se c’è da dire che spesso pranziamo insieme e molto spesso lui è da me o io sono da lui”. Una donna che arrivata a 89 anni non è giustamente stanca di una vita sentimentale piena di emozioni, ma che ha deciso per lei di non legarsi e di non sposarsi. Una scelta dettata anche da una carriera che l’ha portata molte volte ad essere lontana da casa per motivi professionali.



