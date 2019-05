X-Men: Dark Phoenix/ Video final trailer: al cinema dal 6 giugno 2019

X-Men: Dark Phoenix, dal 6 giugno 2019 al cinema l’ultimo capitolo della saga dedicata ai celebri mutanti dei fumetti Marvel. Distribuito da 20th Century Fox, il lungometraggio è scritto e diretto da Simon Kinberg, che vanta un cast stellare: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp e Jessica Chastain. Questa, invece, la trama dell’atto finale di X-Men: «La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Ganosha, per salvare la vita della loro amica».

X-MEN: DARK PHOENIX, IL FINAL TRAILER

Intervistato da EW, il regista e sceneggiatore Simon Kinberg ha spiegato a proposito di X-Men: Dark Phoenix: «Penso che la sfida più grande sia stata quella di modulare il film in modo da avere la grande portata e l’azione degli effetti visivi richiesti da questi film, e bilanciarlo in un modo che sia calibrato con il dramma. Hai queste grandi scene spaziali e treni che volano in aria, persone che sparano fulmini, ma hai anche un sacco di scene con dialoghi drammatici ed emotivi di quattro pagine». Queste, riportate da Lo Spazio Bianco, le parole del produttore Hutch Parker: «Il film parla dell’evoluzione di Jean da questo personaggio in qualcos’altro, ed è quello che Sophie ha fatto. E’ passata dall’essere una onesta e brava ragazzina su X-Men: Apocalisse nel 2016 ad essere incredibilmente impegnata nel suo lavoro e presentarsi con un livello di preparazione impressionante». Qui di seguito il final trailer:





