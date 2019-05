X-Men giorni di un futuro passato/ Su Italia 1 il film di Bryan Singer (16 maggio)

X-Men giorni di un futuro passato è un film che andrà in onda in prima serata su Italia Uno il 16 maggio alle ore 21,35. Un film di fantascienza prodotto dalla Marvel, nota per i suoi super eroi ed i film fantasy di azione che fanno sempre sbancare i botteghini La regia di questo film è di Bryan Singer, uomo che da anni collabora con Marvel. Questa pellicola è stata realizzata nel 2014 e distribuita nelle sale dalla 20h Century Fox Un connubio di persone che hanno deciso di realizzare questo film prendendo spunto dall’omonimo fumetto, classico delle pellicole della Marvel, un cult che ha sempre un grande successo tra tutto il loro pubblico. Questo film è adatto a grandi e piccini, il suo mondo di effetti speciali lascerà tutti incollati allo schermo, si tratta di un’avventura che nessuno deve perdersi, per tutto quello che può regalare in tema di grandi emozioni.

X-Men Giorni di un futuro passato, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di X-Men Giorni di un futuro passato. Nel futuro, ed esattamente nel 2024, dei robot cattivi chiamati le sentinelle stanno sterminando gran parte del paese e arrivano a cercare di fermarli degli eroi come l’uomo Ghiaccio, Colosso ed altri mutanti che sono al servizio della comunità per proteggerli dal male. Allo stesso tempo nel passato, e negli anni della seconda guerra mondiale, ci sono sentinelle che prendono le sembianze di capi tedeschi per rendere lo sterminio ancora peggiore di quello che già è stato. A questo punto per gli eroi del bene iniziano due lotte parallele dove ci sono da salvare sia la storia che il futuro. Inizia nel film un susseguirsi di scene che lasciano col fiato sospeso, anche grazie ai fantastici effetti speciali. Con molte peripezie sia nel passato che nel futuro gli eroi mutanti riescono a sconfiggere le sentinelle e quindi a preservare il passato dando anche al futuro un taglio meno travagliato. Si risvegliano infatti, dopo bellissime e folgoranti avventure che non vogliamo svelarvi per lasciarvi godere appieno del film, in un presente che fa da subito comprendere ai super eroi che realmente avevano sconfitto il nemico e sentono che il futuro potrà riservare solamente belle sorprese, anche se il finale lascia sempre uno spiraglio ad un possibole proseguo delle avventure dei protagonosti dei personaggi che la Marbel crea e che diventano in breve gli idoli dei ragazzini.

