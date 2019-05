Ylenia Lucisano/ Video, da Sanremo a San Giovanni (Concerto Primo Maggio)

Ylenia Lucisano è invece l’artista selezionata da Doc Live per il Concerto del primo maggio, una cantautrice di origine calabrese che sogna di fare questo mestiere dalle serate ai piano bar insieme al papà Carlo. I primi brani sono infatti scritti e cantati proprio insieme a lui, fino a quando non decide di trasferirsi a Roma per cercare di marcare la strada dei suoi sogni e studiare per raggiungerla. Esce nel 2013 il suo primo singolo Quando non c’eri, seguito da Muovt Muovt in dialetto calabrese, brani che le garantiscono l’accesso al Concerto di Natale a Roma, insieme ai più grandi nomi della musica italiana. Piccolo Universo, invece, è il titolo del suo disco d’esordio che le dona la vittoria del Premio Lunezia 2014 nella categoria Nuove Stelle e un ricco tour nelle città italiane per tutto il periodo successivo all’uscita. E’ un’artista che vanta già molti premi, come il Capri Exploit Award per le giovani promesse, e molte collaborazioni importanti: per lei scrivono autori come Zibba, Pacifico, Piero Romitelli, Giuseppe Anastasi e ha aperto alcune date dei concerti di Francesco De Gregori e Roby Facchinetti.

Ylenia Lucisano, Concerto primo maggio: i tentativi di sfondare

Nel 2016 Ylenia Lucisano, oggi al Concerto del primo maggio, ha provato a sfondare, non riuscendoci per poco, le selezioni di Sanremo Giovani, ma negli anni successivi riesce comunque a pubblicare Solo un bacio e Il destino delle cose inutili, grazie alla casa discografica Virgin Records/Universal Music Italia. Il suo prossimo disco è in uscita il 10 maggio insieme al singolo Non mi pento; l’album contiene 11 brani e si intitola Punta da un chiodo in un campo di papaveri, chissà se non sarà la volta giusta per la giovane artista calabrese. Sul palco del Concertone del Primo Maggio la vedremo col brano che per lei rappresenta uno dei suoi buoni propositi messi in musica, ma non sarà la prima volta: Ylenia Lucisano, infatti, è già salita su quel palco insieme ai grandi nomi della musica italiana nel 2015: si vede che non ne aveva ancora abbastanza ed è pronta a provarci e riprovarci per sfondare nel mondo della musica. Noi speriamo con lei che questa opportunità rappresenti finalmente il momento per Ylenia di raccogliere i frutti di numerosi anni di duro lavoro.

Il destino delle cose inutili





© RIPRODUZIONE RISERVATA