Zewei Xu, cinese arrestato a Malpensa su richiesta dell'FBI perchè accusato di spionaggio Covid in Usa si difende: "Hanno violato il mio account"

Zewei Xu, il cinese arrestato lo scorso 3 luglio a Malpensa con l’accusa di spionaggio Covid, si è difeso davanti alla Corte d’Appello di Milano dichiarando di essere vittima di uno scambio di persona e affermando che qualcuno avrebbe usato il suo account. L’accusa dell’FBI, che dopo aver condotto una inchiesta aveva richiesto il fermo del 33enne manager di Shangai in aeroporto, è quella di aver spiato nel 2020, i dati universitari Usa relativi ai vaccini e alle terapie dopo aver avuto accesso ad archivi digitali protetti tramite frode informatica.

Secondo quanto dichiarato dall’imputato, e confermato dal legale Enrico Giarda, si potrebbe trattare però di un errore giudiziario, vista le probabilità che qualcuno abbia effettivamente utilizzato l’identità con un nome molto comune in tutta la Cina, per compiere i reati contestati violando le password dell’email. Xu ha respinto inoltre la richiesta al consenso per l’estradizione in Usa e ottenuto la vista dei rappresentanti del consolato cinese, in attesa del riconoscimento che potrebbe dare il via al secondo processo nel quale sarà giudicato per la conferma dell’arresto.

Zewei Xu, il cittadino cinese arrestato in Italia con l’accusa di spionaggio Covid tramite frode informatica in USA durante il periodo della pandemia, su richiesta dell’FBI, sarà valutato dalla Corte d’Appello di Milano, che resta in attesa della documentazione completa da parte dell’Agenzia statunitense, per confermare o meno il fermo, dopo aver pronunciato la sentenza ed eventualmente procedere con l’estradizione. Nel frattempo il legale dell’imputato ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, affermando che si potrebbe trattare di uno scambio di persona.

Vista la diffusione del nome in Cina, e vista anche la scarsa probabilità che qualcuno seriamente intenzionato a violare i sistemi informatici delle università americane possa aver agito utilizzando il proprio vero nome e cognome. Tuttavia, dagli Stati Uniti è arrivato un appello per procedere con urgenza e soprattutto evitare un rilascio, anche provvisorio con concessione dei domiciliari, dalla custodia in carcere avvertendo circa i “gravi rischi di fuga” che sussisterebbero in tal caso.