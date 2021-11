Cinghiali a Barcellona: città invasa/ Cacciatore ne abbatte uno da 140 chilogrammi

Non ci sono solo a Roma i cinghiali, ma anche in un’altra splendida città europea, leggasi Barcellona. La nota metropoli catalana è letteralmente invasa da questo mammifero, così come ha titolato non più tardi di ieri la Bbc, autorevole emittente britannica. Un problema tutt’altro che da sottovalutare al punto che un cacciatore del posto, Valentin Sainz, è finito sulla prima pagina dei giorni spagnoli dopo aver abbattuto un esemplare da ben 140 chilogrammi, che aveva seminato il panico sulla spiaggia di Faro de Vilanova.

I media iberici parlano di “Un cinghiale mostruoso”, ricordando che lo stesso cinghiale, nei giorni precedenti l’abbattimento, aveva ferito dei cani. Le autorità hanno quindi deciso di autorizzare la caccia al maiale selvatico, e Sainz si è appostato per due notti, abbattendo tra l’altro altri quattro esemplari. E i cinghiali hanno infastidito anche la star internazionale Shakira, che da anni vive a Barcellona essendo legata al difensore dei blaugrana, Pique: negli scorsi giorni ha denunciato di essere stata aggredita dentro ad un parco, denuncia che ovviamente non è passata inosservata.

BARCELLONA INVASA DAI CINGHIALI: AUTORITA’ PENSANO A MISURE DRASTICHE

Alla luce di tali numerosi incontri, le autorità stanno valutando ulteriori misure affinchè si tenga sotto controllo la proliferazione dei cinghiali di Barcellona, che non è affatto cattivo se lasciato in pace, ma quando si sente minacciato, ad esempio se incontra un cane, diventa ovviamente aggressivo, soprattutto se ha dei piccoli al seguito.

Stando a Jorge R. López, veterinario de los Servicios de Ecopatología de la Fauna Salvaje de la Universidad Autónoma de Barcelona, a complicare ulteriormente la situazione è il clima, per via delle estati secche (quella del 2021 è stata la quarta con meno precipitazioni negli ultimi 100 anni), e il comportamento spavaldo degli stessi animali, che si avvicinano molto all’uomo, sprezzanti del pericolo. Ovviamente in difesa dei mammiferi vi sono le associazioni animaliste, che sono contrarie alle soluzioni drastiche: ma la luce in fondo al tunnel non sembra intravedersi.

