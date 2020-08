Cinghiali a Roma colonizzano le fontane/ Video Lotta tra due esemplari in un parco

La canicola estiva che gravita in questi giorni sull’intera penisola italiana sta provocando effetti collaterali anche nelle grandi città. Il riferimento non è soltanto ai cali di pressione e ai colpi di calore, ma anche ad alcuni interessanti risvolti che l’afa sta generando sull’ambiente e sulla fauna; è il caso di Roma, dove non è raro imbattersi in intere famigliole di cinghiali a spasso per le strade deserte della Capitale. Accade soprattutto nelle prime ore pomeridiane, quelle in cui la calura si fa sentire con maggior vigore. Come documenta il quotidiano “Leggo”, gli animali (come peraltro era già ampiamente accaduto nel periodo di lockdown, complici anche i rifiuti non raccolti puntualmente) si sono impadroniti dei quartieri romani, nei quali sembrano trovarsi davvero a proprio agio, come testimonia la fotografia di copertina del presente articolo, nel quale sono immortalati tre cinghiali intenti a rinfrescarsi e a trovare refrigerio nell’acqua di un “nasone” (così vengono chiamate le fontanelle pubbliche a Roma).

CINGHIALI A ROMA: LO SCONTRO NEL PARCO

La fotografia appena descritta è stata pubblicata sui social network (Twitter, in particolare) da Marinella Venegoni, giornalista de “La Stampa”, accompagnata da una didascalia simpatica e divertente: “Un mio amico mi manda dalla Capitale d’Italia, Roma, il relax dei cinghiali. Mancano solo Romolo e Remo“. Ricordiamo, peraltro, che nei giorni passati aveva invece suscitato scalpore un filmato, tuttora reperibile sul web, che mostrava le fasi di una lotta tra due cinghiali, andata in scena presso il parco Corto Maltese al Torrino, sempre a Roma. Impressionante, in tal caso, l’agilità mostrata dai due esemplari, entrambi apparsi molto vivaci nello scontro fisico.





