Cinquanta sfumature di grigio, Italia 1/ Trama e cast del film con Dakota Johnson

Chi sono i protagonisti di “Cinquanta sfumature di grigio”?

Cinquanta sfumature di grigio sarà trasmesso da Italia 1 oggi, lunedì 12 settembre, a partire dalle 21.20. La pellicola è stata distribuita da Universal Pictures Italia e prodotta da Focus Features, Michael De Luca Productions, Trigger Street Productions. La regia è di Sam Taylor Johnson, nel 2010 ha ottenuta una nomination BAFTA come miglior esordio britannico da regista, sceneggiatore o produttore per Nowhere Boy. Tra le serie televisive ricordiamo Assolo e Gypsy. Il protagonista maschile è l’attore Jamie Dornan di origini irlandesi e classe 1982. All’inizio della sua carriera fonda una banda musicale, il suo esordio cinematografico arriva nel 2006 con il film – Marie Antoniette.

La protagonista femminile è l’attrice Dakota Johnson figlia degli attori Don Johnson e Melanie Griffith. Il suo esordio arriva quando è ancora una ragazzina. Compare nel film Pazzi in Alabama di Antonio Banderas diventato nel frattempo il nuovo marito della madre dopo il divorzio da Johnson. Il cast si completa con la partecipazione di Luke Grimes, Eloise Mumford e Victor Rasuk.

Cinquanta sfumature di grigio, la trama del film

La protagonista di Cinquanta sfumature di grigio è la studentessa Anastasia Steele. La ragazza divide l’appartamento con la coinquilina Kate Kavanagh e frequenta a Vancouver la Washington State University dove studia letteratura inglese. La sua vita è molto tranquilla senza sorta di problemi. La situazione si capovolge e si complica quando conosce il miliardario Christian Grey. Nonostante appartengano a due mondi diversi e lontani, Grey corteggia spudoratamente Anastasia, facendole dei preziosi regali, sebbene non abbia nessuna intenzione di legarsi con lei. La ragazza è confusa, perché al contrario prova dei forti sentimenti verso l’uomo. Ana una sera si ubriaca per festeggiare la post-laurea e si sente poco bene. Commette l’errore di chiamare Grey che corre in suo soccorso e la porta nel suo appartamento. Quando la ragazza si sveglia scopre che non hanno avuto nessuna relazione intima. In confidenza Christian confida alla Steele che non riesce ad avere un rapporto tradizionale con una donna, ma la su passione è per il bondage. Grey convince la ragazza ad accettare ad avere un rapporto senza vincoli e di sottomissione. Ana è molto perplessa ma accetta perché in cuor suo spera che Christian alla fine possa innamorarsi di lei e consolidare il loro rapporto che non sia solo di interesse sessuale. Quando Ana comincia ad accettare i segreti dell’uomo, Christian la stupisce con un gesto inconsueto e imperdonabile.

