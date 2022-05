Cinquanta sfumature di grigio/ Su Canale 5 il film con Dakota Johnson

Cinquanta sfumature di grigio sarà trasmesso oggi, 24 maggio, a partire dalle 21,20 su Canale 5. Tratto dal bestseller del 2011 scritto da E. L. James, il film è il primo di una fortunata trilogia, infatti, nel 2016 e nel 2018 sono stati distribuiti i sequel: Cinquanta sfumature di Nero e Cinquanta sfumature di rosso. Il regista del film è Sam Taylor-Johnson, mentre gli interpreti principali sono: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Eloise Mumford, Marcia Gay Harden e Victor Rasuk. La colonna sonora presenta brani famosissimi di artisti molto importanti come i Rolling Stones, FranK Sinatra, Annie Lennox e Beyoncè. Il tema principale del film Love me like you do è stato a lungo al primo posto in classifica in tanti Paesi.

Cinquanta sfumature di grigio, la trama del film: quando cambia tutto

La vicenda di Cinquanta sfumature di grigio è incentrata sulla vita di una ragazza, Anastasia Steele che frequenta il corso di letteratura inglese all’Università di Vancouver e conduce una vita tranquilla insieme alla sua amica e coinquilina Kate. Un giorno, improvvisamente, le cose cambiano drasticamente per la ragazza a causa dell’incontro con il giovane miliardario Christian Grey. Il fascino del ragazzo non lascia indifferente Anastasia e, nonostante appartengono a due realtà diverse i due appaiono subito in sintonia. Il giovane è famoso per la sua freddezza e per l’alone di mistero che avvolge la sua vita sentimentale, ma viene attratto da Anastasia come non mai. Il ragazzo, afferma sin da subito che non vuole legarsi sentimentalmente, ma corteggia Ana con insistenza fino al punto di confonderla. Una sera, la ragazza, nel mentre è intenta a festeggiare l’imminente laurea, chiama Christian perché ha alzato il gomito e lui la raggiunge. La mattina seguente la ragazza si ritrova nella camera del giovane miliardario però scopre che tra loro non è successo nulla.

Christian, sempre più attratto da Ana, decide di rivelarle la verità sul suo conto dichiarando di essere un amante della trasgressione mista al bondage e che a causa di ciò, non può avere una relazione stabile. Il giovane miliardario, tuttavia, propone ad Anastasia, una sorta di contratto senza vincoli, cercando di convincerla a “sottomettersi” a lui. La giovane, se pur titubante, accetta, nella speranza che con il tempo Christian impari a lasciarsi andare ad un sentimento più autentico. Tra i due scoppia una passione irrefrenabile e quando Ana, finalmente comincia a scoprire i segreti di Christian e ad accettarlo, il ragazzo compie un gesto esagerato che provoca l’allontanamento di Anastasia.

