Cinquanta sfumature di nero, Canale 5/ Trama e trailer del film con Dakota Johnson (3 marzo)

Cinquanta sfumature di nero in onda su Canale 5 oggi, martedì 3 marzo 2020, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2017 che è naturalmente il seguito della pellicola Cinquanta sfumature di grigio. Questo film è stato realizzato e distribuito nelle migliori sale cinematografiche di tutto il mondo dalla Universal Pictures con la regia affidata a James Foley, il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da E. L. James mentre la sceneggiatura è stata adattata da Niall Leonard. Le musiche della colonna sonora sono stati composti da Danny Elfman, i costumi di scena portano la firma di Shay Cunliffe e il montaggio è stato realizzato da Richard Francis Bruce. Nel cast sono presenti Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Bella Heathcote, Max Martini e Marcia Gay Harden.

Cinquanta sfumature di nero, la trama del film

Ecco la trama di Cinquanta sfumature di nero. Christian dopo essere stato lasciato da Anastasia sta vivendo un periodo particolarmente complesso della sua esistenza anche in ragione dei persistenti incubi che fa praticamente ogni notte che lo riportano alla sua infanzia particolarmente violenta. La sua ex fidanzata Anastasia ha deciso di dare un taglio alla propria esistenza ed in particolar modo ha iniziato a lavorare all’interno di una importante redazione di una testata giornalistica diventando praticamente la principale assistente di un capo redattore di nome Jack. Il lavoro non sembra semplice in quanto nei precedenti periodi le altre assistenti di Jack per diversi motivi ma hanno deciso di licenziarsi anzitempo. Una sera mentre Anastasia sta prendendo parte ad una mostra di alcune tele realizzate dall’amico Josè Rodriguez nella quale peraltro ci sono alcuni quadri che la raffigurano, incontra il suo ex Christian. Lei si dimostra particolarmente sorpresa dal fatto che Christian abbia acquistato praticamente tutti i quadri in cui lei è raffigurata in quanto lui ossessionato dalla possibilità che altri avrebbero potuto averla. I due parlano della loro relazione e di come Anastasia sia pronta a tornare sui propri passi ma a patto che la sottomissione sotto forma di contratto si trasformi in relazione normale come tra un uomo ed una donna qualsiasi. Insomma tra i due protagonisti inizierà una serie di tira e molla che potrebbero portare nuovamente a situazioni estremamente tese anche perché costantemente vengono seguiti da una giovane donna che sembra assomigliare alla stessa Anastasia. Christian ammette che la donna sia in realtà una sua ex sottomessa che dopo aver terminato il contratto di sottomissione ha sposato un uomo in un matrimonio particolarmente angosciato terminato con la morte di lui. A quanto pare questa donna sembra essere diventata una sorta di stolker nei confronti dello stesso Christian anche perché decisa a capire il perché abbia dato la possibilità ad Anastasia di poter spezzare il contratto di sottomissione quindi dar vita ad una vera e propria relazione.

