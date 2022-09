Cinquanta sfumature di nero, curiosità sul film/ La storia si tinge di noir…

Cinquanta sfumature di nero in onda questa sera: le curiosità sul film

Va in onda questa sera su Italia1 Cinquanta sfumature di nero, secondo capitolo della saga erotico-drammatica che ha appassionato i telespettatori. Ancora una volta sono protagoniste le vicende sentimentali di Anastasia Steele e Christian Grey, interpretati rispettivamente da Dakota Johnson e Jamie Dornan. E sono numerose le curiosità sulla pellicola, che la distinguono dagli altri due capitoli della saga e che la caratterizzano grazie ad inediti retroscena dietro la sua realizzazione.

Cinquanta sfumature di nero, infatti, aggiunge al romanticismo delle vicende una dimensione noir: l’atmosfera infatti si fa spesso cupa e ruota attorno al tenebroso passato di Mr. Grey, che pian piano emerge lasciandoci con il fiato sospeso. Il passato sentimentale del protagonista torna a galla con il ritorno sulla scena di Leila, sua ex fidanzata, donna enigmatica, instabile e intenzionata a tormentare Anastasia.

Cinquanta sfumature di nero: le curiosità sulle scene intime e sul cast

Tra le numerose curiosità attorno alla realizzazione di Cinquanta sfumature di nero, vi sono anche le immancabili scene intime che vedono protagonisti Anastasia e Christian. I due attori che li interpretano hanno infatti girato sempre al cospetto di poche persone e, per distrarsi prima di andare in scena, avevano abitudini particolari: Dakota Johnson beveva un bicchiere di whiskey mentre Jamie Dornan faceva qualche flessione.

Jamie Dornan ha anche dovuto fare i conti con la presenza sul set del “rivale in amore” Eric Johnson: l’interprete di Mr Grey ha infatti rivelato, scherzando, di non essere contento di stare al fianco di Eric poiché più alto di lui. Curiosità che riguardano anche i volti femminili del cast, tra cui spicca Kim Basinger: se non fosse stata selezionata la popolare attrice, al suo posto molti avrebbero visto bene Charlize Theron, Kim Cattrall o Michelle Pfeiffer.

