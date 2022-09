Cinquanta sfumature di nero/ Su Italia 1 il film con Dakota Johnson

Cinquanta sfumature di nero, film di Italia 1 diretto da James Foley

Cinquanta sfumature di nero va in onda oggi, 13 settembre 2022, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola cinematografica del 2017 per la regia dello statunitense James Foley. Il film riprende la storia dei personaggi già visti nel film erotico-drammatico “Cinquanta sfumature di grigio” del 2015 della regista britannica Sam Taylor-Johnson. Entrambe le storie sono tratte da un romanzo di E. L. James. Il cast comprende le attrici statunitense Dakota Johnson, Marcia Gay Harden e Kim Basinger, l’attore britannico Jamie Dornan e l’australiana Bella Heathcote. I due romanzi erotici della scrittrice inglese sono best seller di grande successo infatti ne sono state vendute moltissime copie.

Cinquanta sfumature di nero, la trama del film

Leggiamo la trama di Cinquanta sfumature di nero. Anastasia Steele (Dakota Johnson) ha capito che Christian Grey (Jamie Dornan) non prova per lei alcun sentimento quindi non le resta che dimenticare la relazione vissuta con lui. La giovane donna adesso lavora per una casa editrice e deve tenere a bada il suo principale Jack Hyde (Eric Johnson) che non perde occasione per farle continue e fastidose avances. Anastasia respinge le attenzioni di Jack, è presto per imbarcarsi in una nuova relazione.

Intanto Christian vuole ad ogni costo riavvicinarsi ad Anastasia ma tutti i suoi tentativi non hanno successo. Per riuscire a convincere la ragazza a dargli una seconda possibilità, l’irresistibile Grey le propone di ritornare insieme cambiando alcuni punti del loro contratto, che avrebbe quindi eliminato ogni punizione di genere carnale. Essendo ancora molto infatuata di Christian e fiduciosa di riuscire a cambiare le sue inclinazioni caratteriali, Anastasia acconsente alla proposta e ricomincia la relazione con lui fatta di coinvolgimenti e passione.

Via via però il loro rapporto diventa sempre più anomalo e morboso, la ragazza trascura anche i suoi impegni lavortivi e Jack, per gelosia nei confronti di Grey che vuole comprare la sua casa editrice, è deciso a vendicarsi per lo smacco subito. Adesso che la coppia apparentemente ha superato ogni ostacolo e sta pensando di giungere ad una decisione molto importante, i trascorsi dell’uomo ritornano a gettare ombre sulla vita attuale. Ana si rende conto di essere nel mirino dell’ex ragazza di Christian, Elena, che da un po’ la perseguita.

A questo punto la giovane si rende conto che finché resterà vicino a Grey sarà sempre in pericolo. Ana non ne può più del comportamento oppressivo del fidanzato, è stanca di subire le sue vessazioni e decide che così non può andare avanti. La ragazza sembra determinata a cambiare la sua vita ma messa davanti ad una nuova proposta di Grey si lascia andare ancora una volta. Christian riesce a liberarsi per sempre della sua ex e sposa Anastasia. Jack Hyde pensa ancora a vendicarsi.











