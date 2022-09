Cinquanta sfumature di rosso/ Su Italia 1 il film con Dakota Johnson e Jamie Dornan

Cinquanta sfumature di rosso, il terzo film della serie su Italia 1

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di mercoledì 21 settembre alle ore 21:25 la messa in onda del film Cinquanta sfumature di rosso. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2018 dalla casa cinematografica della Universal Pictures con soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da E.L. James.

La regia è di Cinquanta sfumature di rosso è di James Foley con sceneggiatura rivista e adattata da Niall Leonard, il montaggio è stato realizzato da Richard Francis-Bruce, le musiche della colonna sonora sono di Danny Elfman mentre nel cast sono presenti Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Fay Masterson, Luke Grimes ed Eloise Mumford.

Cinquanta sfumature di rosso, la trama del film

In “Cinquanta sfumature di rosso” Christian e Anastasia si sono finalmente sposati ma le loro vicissitudini sentimentali non cessano di essere burrascose. Infatti, devono interrompere la loro luna di miele per tornare immediatamente a casa perché ci sono dei problemi riguardanti la sede centrale della società. Sembra che i computer e in particolare alcuni file siano stati rubati da sconosciuti in un’operazione abbastanza strana. Dopo aver contattato le forze di polizia vengono visionati i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza e si scopre che l’autore del furto è Jack ossia l’ex capo di Anastasia, recentemente licenziato per una presunta aggressione sessuale nei confronti della donna.

Per i crescenti timori circa la sicurezza della struttura e soprattutto di Anastasia, si decide di creare un nuovo team di sicurezza personale per la donna. Purtroppo le vicissitudini tra i due sposi sono destinati ad essere sempre complicati perché l’uomo decide di rivisitare l’architettura della loro abitazione ingaggiando una splendida donna specializzata in design e architettura. La donna flirta apertamente con Christian, anche davanti alla propria moglie. Anastasia decide quindi di intervenire in maniera netta. Le vicende però rischiano di farsi ancora più complicata perché quando Anastasia approfitta di un viaggio di affari del suo marito per stare un po’ con la sua amica Kate, viene a sapere che il suo attuale compagno Elliot, peraltro il fratello maggiore di Christian sembra avere una relazione nascosta con la stessa esperta di design. Ci saranno tante altre questioni che dovranno essere affrontate come il dibattito sulla libertà matrimoniale della povera Anastasia che inoltre sarà anche oggetto di un tentativo di rapimento da parte di Jack Hyde…











