Cinquanta sfumature di rosso/ Video, su Canale 5 il film con Dakota Johnson

Cinquanta sfumature di rosso va in onda oggi, giovedì 12 settembre 2019, su Canale 5 a partire dalle 20.30. Il film ha debuttato nelle sale cinematografiche internazionali durante l’anno 2018. Il regista è James Foley. I protagonisti del film sono ancora una volta Jamie Dornan e Dakota Johnson, dopo Cinquanta sfumature di grigio e Cinquanta sfumature di nero. Nel cast della pellicola invece sono presenti anche Eric Johnson, Luke Grimes e Fay Masterson. La sceneggiatura del film è stata realizzata da Niall Leonard, la fotografia è stata realizzata da John Schwartzman mentre le musiche sono state realizzate dal maestro Danny Elfman.

Cinquanta sfumature di rosso, la trama del film

Cinquanta sfumature di rosso prosegue con le vicende di Anastasia Steele e Christian Grey. La coppia sembra finalmente aver raggiunto un equilibrio duraturo e felice. Difatti, Anastasia sembra finalmente riuscita ad aver cambiato Christian Grey, donandogli l’affetto e la fiducia che cercava, facendolo sentire finalmente amato e al sicuro. Tutto sembra andare per il meglio, tant’è vero che i due innamorati decidono di convolare a nozze. Ma Anastasia e Christian sanno che la loro storia non ha mai avuto vita facile. Difatti, proprio nel periodo che dovrebbe essere il più felice della propria vita, i due subiscono dei veri e propri attacchi da parte di personaggi che hanno fatto parte del loro passato. Anastasia deve affrontare la minaccia di Jack Hyde, suo ex collaboratore che cerca di vendicarsi per essere stato licenziato. D’altra parte, anche Christian deve stare attento a Elena, che torna a perseguitarlo e lo vorrebbe tutto per sé…

Il trailer del film





