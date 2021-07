Cinque ragazzi per me/ Anticipazioni e concorrenti: Vanessa e Dalila cercano l’amore

Cinque ragazzi per me, anticipazioni prima puntata

Martedì 13 luglio, per la prima volta in chiaro su TV8, in prima serata, va in onda Cinque ragazzi per me, un nuovo esperimento sociologico in cui una ragazza che cerca l’amore si ritrova a convivere con cinque pretendenti sperando di trovare il suo principe azzurro. Cinque ragazzi per me punta a ribaltare quelle che sono le regole di coppia: si parte con una convivenza per poi innamorarsi. Questa sera saranno trasmessi due episodi nel corso dei quali il pubblico potrà conoscere la protagonista femminile di questo esperimento sociologico che punta ad ottenere lo stesso successo di Matrimonio a prima vista. Per i protagonisti sarà un’esperienza nuova e sorprendente. Tutti e sei andranno a convivere sotto lo stesso tetto e condivideranno ogni momento della giornata per conoscersi bene. Non mancheranno litigi, incomprensioni e gelosie, ma chi sono i protagonisti di Cinque ragazzi per me?

I concorrenti di “Cinque ragazzi per me”

La protagonista femminile del primo episodio di Cinque ragazzi per me si chiama Vanessa, ha 32 anni e lavora come assistente amministrativo. Vive ancora con la mamma e la sorella, ma ha voglia di trovare il grande amore. La sua ultima storia è durata cinque mesi. Andrà a convivere con Alessandro (30 anni, assicuratore), Kevin (29 anni, vocalist), Mattia (30 anni, imprenditore di moda online), Mauro (31 anni, barista e cameriere), Roberto (30 anni, giornalista sportivo). La protagonista femminile del secondo episodio si chiama Dalila, ha 31 anni e da quattro anni vive e lavora a Lugano dove gestisce un bar ristorante. E’ single da un anno e ha avuto una storia importante, durata quattro anni, con un ragazzo con cui ha aperto una palestra. Andrà a convivere con Andrea (35 anni, insegnante di break dance), Luis (38 anni, modello e ballerino), Matteo (33 anni, audioprotesista), Mattia (32 anni, osteopata e personal trainer), Tiziano (33 anni, proprietario di un’autofficina). Tutti i protagonisti vivranno sotto lo stesso tetto per almeno 96 ore e le ragazza potranno eliminare i pretendenti da cui non saranno state colpite.

