Il film "Cinque secondi" di Paolo Virzì affronta temi importanti e universali, forse con troppa leggerezza

Adriano Sereni (Valerio Mastrandrea) è un uomo devastato dal dolore, divorato dal senso di colpa per la morte della figlia disabile, che ha lacerato la sua vita e causato una pesante denuncia da parte dell’ex moglie. In attesa del processo, si è rinchiuso nelle scuderia di una vecchia villa abbandonata. Per isolarsi dal mondo, come un vecchio eremita in attesa di condanna. A liberarlo dalla depressione e dalla fobia del mondo reale, una giovane rampolla in cerca di padre.

Sarà l’animo toscano, lo spirito leggero o la battuta facile a spingere naturalmente Paolo Virzì verso il genere della commedia. Un genere che è stato un lustro del nostro cinema nazionale e che è la cifra quasi naturale di un popolo tradizionalmente rumoroso e accogliente.

Cinque secondi, a mio parere, è un dramma, travestito da commedia. È l’attenta raccolta di grandi spunti tematici che non vogliono trovare davvero uno spazio di confronto. È il battito d’ali, mirabile e imponente, di un rapace, abituato ai chiarori del firmamento, che sceglie di svolazzare all’altezza dell’uomo e della terra.

I temi, solo abbozzati, sono tanti. C’è la fatica di essere genitore e quella di essere figlio, c’è il dono della vita e il pensiero di rinunciarvi, c’è il mondo degli adulti che annaspa e quello dei giovani che inventa nuove vie. C’è l’amore, l’amicizia, la cura, l’educazione, il conflitto, il perdono, il rancore. C’è un manuale di socialità, ridotto a bigino.

Gli spunti, tra dialoghi e gesti dei protagonisti, si perdono nella macchia, oscurati dal bisogno di una narrazione rassicurante, parodiata dalla nevrosi, dalle paure e dai rifiuti che diventano piccole storie di giornata.

C’è un climax, ascendente, che ci porta al processo, allo svelamento della colpa che si intravede tra le difficoltà quotidiane e gli scambi di battute tra amici, amanti ed estranei.

Mastrandrea, padre, marito e capo, fa Mastrandrea, protagonista un po’ sommesso e incazzoso, credibile e umano. Al suo fianco la ribollente follia di Valeria Bruni Tedeschi e la fresca genuina Galatea, adolescente nel corpo, principessa del dolore, nascosto dietro a un sorriso. Gli scambi, di parole e silenzi, funzionano, con i loro bravi interpreti, mentre la storia si contorce un po’ troppo nell’ovvio fino all’epilogo, che mostra di che pasta è fatto Virzì. Con la sua inspiegabile paura di scolpire nella memoria.

C’è un macigno, nella sofferenza di Adriano, che dura cinque secondi di vita, e anche di morte. C’è un macigno, buttato via, in cinque secondi di film e in due parole di titolo, che contamina il sogno di pace.

Non la svelo, la domanda che chiama, che dà senso a due ore di film. Non la svelo, perché è l’ingrediente più importante e prezioso, che ognuno scoprirà da sé. L’ingrediente che eleva la commedia a dramma universale, a domanda di senso, a film che merita una poltrona al cinema. Cinque secondi lascia quel pizzico di amaro in bocca, per non averci creduto, per aver soltanto sfiorato le cose che contano. Ma davvero abbiamo così bisogno di leggerezza?

