Cinzia Paolini torna a parlare della sua avventura a Uomini e donne e non risparmia critiche a Gemma Galgani e Marina per il loro atteggiamento.

Cinzia Paolini, Gemma Galgani e Marina sono state le protagoniste dell’ultima parte della stagione di Uomini e Donne. Tutte e tre le dame hanno frequentato Arcangelo che, dopo un bacio e qualche appuntamento con Gemma, ha deciso di conoscere altre dame cominciando a frequentare prima Marina e poi Cinzia. L’atteggiamento del cavaliere, però, non è piaciuto a Gemma e Marina che, dopo aver discusso molto tra loro, di fronte alla scelta del cavaliere di continuare ad uscire anche con Cinzia, non solo hanno chiuso con il cavaliere, ma si sono anche alleate.

Un atteggiamento che, a distanza di settimane dalla fine della stagione, è stato commentato da Cinzia Paolini che, fuori dallo studio, dopo aver provato a frequentare Antonio con cui, però, non è andato tutto nel migliore dei modi.

Cinzia contro Gemma Galgani e Marina: le parole della dama di Uomini e Donne

Mentre sul web circola la notizia di una coppia del trono over che potrebbe essere in crisi, fanno notizia le parole di Cinzia Paolini che ammette di non aver condiviso l’atteggiamento di Gemma Galgani e Marina. “Sull’unione di Gemma e Marina contro il cavaliere non so rispondere, perché non capisco da cosa nasca e non capisco che strategia possano aver avuto, tantomeno se ci sia stata. Qualunque cosa abbiano deciso di fare io la rispetto, anche perché non ho le carte in mano per poter capire cosa vogliano fare. Insomma, io non c’entro”, le parole della dama.

Cinzia, per il momento, si sta godendo l’estate e il mare ma a settembre potrebbe tornare nel parterre del trono over sia per raccontare cos’è successo davvero con Antonio sia per rimettersi nuovamente in gioco e provare a cercare ancora l’amore. Nel parterre, così, troverà sicuramente nuovamente Gemma mentre su Marina c’è ancora un punto interrogativo.