Cinzia Bonfrisco (Lega)/ “In piazza contro clima d’odio che ha scatenato l’antisemitismo”

Lega domani in piazza a Milano per rivendicare i valori dell’Occidente e della libertà dopo l’attacco di Hamas ad Israele dello scorso 7 ottobre. “La nostra è una manifestazione di amore verso Israele e di amore verso la Pace”, le parole dell’europarlamentare Cinzia Bonfrisco ai microfoni del Tempo, che ha smentito le accuse arrivate dalla sinistra che ha parlato di una piazza divisiva.

Salvini: "Manifestiamo domani per chiedere la pace"/ "Caccia all'ebreo è inaccettabile nel 2023" (3 novembre)

La Bonfrisco ha posto l’accento sulla necessità di tenere una guardia alta civile per rivendicare la libertà, il miglior antidoto contro il terrorismo, il fondamentalismo islamico e l’antisemitismo: “Se in Francia molti cittadini di origine ebraica non si sentono più al sicuro e se ne vanno dal Paese, dopo ripetuti attacchi alla loro cultura, evidentemente un problema c’è. Lo abbiamo scoperto a Roma in questi giorni, con la profanazione delle pietre d’inciampo”.

Vicecancelliere tedesco: "Germania ha sterminato gli ebrei. Ora proteggiamoli"/ "I musulmani..."

Cinzia Bonfrisco “Mi è dispiaciuta la spaccatura tra Borrell e Von der Leyen sul Medio Oriente”

Nelle ultime ore si è parlato molto delle scritte intimidatorie comparse contro il ministro Salvini, episodi che si inseriscono nel clima d’odio che sta crescendo nel Paese secondo Bonfrisco: “Dobbiamo porre attenzione a tutti i segnali di antisemitismo con tutte le derivazioni di intolleranza e i mondi che li alimentano. La scritta contro Salvini viene sicuramente da lì”.

Una battuta anche sulla posizione delle Istituzioni Europee nei confronti di questo ri-acutizzarsi della crisi medio orientale: “Mi è dispiaciuto vedere posizioni come quella rappresentata da Borrell (l’Alto Commissario per la politica estera ndr), diverse da quelle espresse con grande forza da Ursula Von der Leyen. Mi preoccupa, poi, lo stato di confusione in cui versa l’Onu. L’Europa, se vuole dare un contributo prezioso, deve lavorare sul fronte delle Nazioni Unite per promuovere senza equivoci la difesa di Israele”.

Milano, Doctor Wall: "Pronti a ripulire scritta contro Salvini"/ Centemero "Muri ormai bacheche per minacce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA