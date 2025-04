Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Cinzia sta diventando sempre più popolare per il pubblico di Canale 5 data la sua frequentazione con Sebastiano. La dama si sta facendo notare per la sua grande eleganza e pacatezza nell’esprimersi, in particolar modo durante la conoscenza con il cavaliere, al quale ha recentemente promesso l’esclusiva. Cinzia è molto bella, ha un viso raffinato e un portamento molto delicato, e le sue caratteristiche hanno conquistato molti del parterre maschile. Ma andiamo a conoscere meglio la nuova dama e tutto quello che si sa sul suo conto.

Non si conosce al momento il cognome di Cinzia, e non si sa nulla sul suo lavoro anche se durante le puntate di Uomini e Donne, la dama si è mostrata molto colta. Al momento non ha nemmeno rivelato la sua età, per questo motivo non si sa precisamente quanti anni ha anche se dovrebbe aggirarsi intorno ai cinquant’anni. Le uniche informazioni sulla sua vita sono che ha un figlio giovane e che vive in Campagna, precisamente a Salerno.

Cinzia di Uomini e Donne, Sebastiano le chiede l’esclusiva: lei molla tutto dopo l’aut-aut

A Uomini e Donne tutti hanno notato Cinzia, che si è resa popolare per la sua classe e per la sua dialettica. La donna parla con termini raffinati ed è sempre vestita in modo sobrio ed elegante. Oltretutto, anche se spesso ne avrebbe avuto motivo, non ha mai alzato la voce e non si è mai ribellata a chi l’ha criticata – soprattutto per la sua storia con Sebastiano Mignosa. Insomma, una donna d’altri tempi, se così la vogliamo definire. Per quanto riguarda invece il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, la donna si è messa in gioco inizialmente con Francesco.

Quest’ultimo, però, ha deciso di interrompere la conoscenza con lei anche se sentiva una chimica importante. Il motivo della rottura risiede nel fatto che il cavaliere non ha apprezzato che Cinzia gli abbia regalato delle cuffie dopo il primo appuntamento, un regalo che ha considerato precoce. Successivamente, Cinzia è uscita con Sebastiano e con Flavio, ma dopo che il primo ha dichiarato di voler essere l’unico a frequentarla, gli ha dato l’esclusiva. Un aut-aut che ha avuto come fine ultimo quello di una conoscenza senza altre interferenze.