Cinzia e Antonio: dall’ultimatum alla scelta dopo Uomini e Donne

Nell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne del 28 maggio 2025, Cinzia è stata al centro dello studio per un confronto con Arcangelo e con Antonio, i cavalieri che ha frequentato nelle ultime settimane e a cui era interessata. Antonio, dopo aver scoperto della frequentazione tra Cinzia e Arcangelo tra i quali ci sono stati anche dei baci, ha dato alla dama un ultimatum: chiudere con Arcangelo per continuare ad avere un rapporto con lui. Un ultimatum che non è affatto piaciuto a Cinzia che ha spiegato di aver sempre agito con la propria testa e di non aver mai subito imposizioni.

Non sapendo scegliere tra Antonio e Arcangelo, la dama ha chiesto del tempo per poi tornare ad accomodarsi al suo posto. Antonio, così, è apparso irremovibile e, a sua volta, Arcangelo non si è sbilanciato più di tanto nei confronti della dama. Cos’è successo, dunque, dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne?

La scelta di Cinzia e Antonio dopo Uomini e Donne

Nonostante sembrasse che l’interesse nei confronti di Arcangelo fosse maggiore, conclusa la stagione di Uomini e Donne, Cinzia ha deciso di portare avanti la conoscenza con Antonio, il cavaliere arrivato nel parterre maschile nelle ultime settimane e che, sin dal primo appuntamento, ha mostrato un forte trasporto nei suoi confronti. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, infatti, la conoscenza tra i due continuerebbe anche lontano dai riflettori.

“Cinzia e Antonio alla fine si stanno frequentando. Faranno anche un viaggio insieme”, fa sapere l’esperto del mondo di Uomini e Donne con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Il finale di stagione del dating show di canale 5, dunque, ha fatto nascere un’altra coppia? Per il momento, in attesa di capire come procederà l’estate, sembrerebbe proprio di sì.

