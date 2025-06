Crisi tra Cinzia e Antonio? Lei lo accusa di essere troppo invadente e risente Arcangelo dopo Uomini e Donne.

Come è finita la relazione tra Cinzia e Antonio dopo Uomini e Donne? Anche se sono passate solo poche settimane dall’ultima puntata dello show di Maria De Filippi su Canale 5, ci sono grosse novità su alcuni dei protagonisti del programma. In particolare, spuntano delle news su Cinzia Paolini e Antonio, che avevano deciso di dedicarsi ad una conoscenza nel corso di questa estate. Lei insieme a poche altre è stata una delle dame più chiacchierate di questa edizione, soprattutto dopo l’infatuazione con Arcangelo.

In particolare, Cinzia aveva fatto molto parlare di sè dopo che il cavaliere bergamasco aveva ‘tradito’ lei con Gemma Galgani. Dopo Marina, Arcangelo era infatti uscito con Cinzia anche se il tutto si è concluso in un nulla di fatto. Al contempo, la dama aveva deciso di sfruttare la possibilità data dal programma di conoscere altre persone e proprio per questo motivo aveva iniziato una conoscenza con Antonio, il quale abita vicino a lei. Come procede la conoscenza tra i due?

Cinzia Paolini dopo Uomini e Donne, storia chiusa con Antonio? “Non me la sento di…“

Cinzia Paolini ha concluso l’ultima edizione di Uomini e Donne scegliendo di continuare la sua conoscenza con Antonio. Ma come è finita tra i due? La dama ha deciso di confidarsi con Lorenzo Pugnaloni a Lollo Magazine spiegando quello che sta succedendo nella sua vita in queste settimane: “Ci sono state delle telefonate con Arcangelo, ha spiegato Cinzia, riconfermando di trovarlo un uomo dalla grande eleganza e classe. Per quanto riguarda Antonio, invece, ha detto che per ora non se la sente di dargli l’esclusiva e di fare coppia fissa con lui poichè lo ritiene un po’ troppo invadente. In poche parole, Cinzia sembra essere ancora incuriosita da Arcangelo, nonostante quest’ultimo si fosse dichiarato per Marina.