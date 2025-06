Cinzia e Antonio: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne, Cinzia si è ritrovata tra Antonio e Arcangelo con il primo che le ha dato un ultimatum non volendo dividere le sue attenzioni con altri uomini. Conclusa la stagione, fuori dal programma, Cinzia sembra aver scelto Antonio con cui la frequentazione continua. La dama del trono over avrebbe deciso di continuare a conoscere Antonio come ha annunciato Lorenzo Pugnaloni e come confermerebbe un video pubblicato sui social.

La dama avrebbe scelto Antonio nonostante avesse cominciato a frequentare anche Francesco, altro cavaliere del parterre del trono over che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Lollo Magazine, ha dichiarato: “Cinzia aveva chiesto il mio numero alla redazione e io ho accettato di conoscerla. Inizialmente sembrava molto interessata a quello che facevo e alle mie esperienze aldilà del programma. Mi sembrava veramente interessata. Poi, però, dopo diverse telefonate in cui ogni tipo di conversazione verteva sul programma e sulla riconoscibilità, il suo atteggiamento mi ha infastidito molto”.

Cinzia e Luana: amiche fuori da Uomini e Donne

In attesa di capire se la relazione tra Cinzia e Antonio stia continuando, la dama del trono over ha trascorso delle dolci ore in compagnia di Luana, altra dama del parterre del trono over. Le due donne tra le quali è nata un’amicizia, sui social, si sono mostrate serene e felici.

Nessun riferimento, tuttavia, alle rispettiva vita privata: Cinzia e Luana, dunque, sono entrambe single? Una domanda a cui, oggi, è difficile rispondere. All’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, tuttavia, manca ancora tanto e per le due dame potrebbero arrivare importanti occasioni.

