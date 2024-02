Cinzia e Francesco, chi sono l’ex moglie e il figlio di Paolo Vallesi/ “Dopo la separazione è stata dura”

Cinzia, chi è l’ex moglie di Paolo Vallesi

Cinzia è l’ex moglie di Paolo Vallesi nonché madre di Francesco, unico figlio del cantante che, in alcune interviste rilasciate nel corso degli anni, ha parlato della sua vita privata soffermandosi sul rapporto con l’ex moglie, conosciuta quando entrambi erano molto giovani. L’amore tra Paolo Vallesi e Cinzia inizia quando il cantante ha soli 18 anni. Tuttavia, all’epoca, alcune persone con cui lavorava, consigliarono a Vallesi di mantenere segreta la relazione per non compromettere il suo successo con il pubblico femminile.

“A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura”, le parole che Vallesi ha rilasciato qualche tempo fa a Vanity Fair.

Paolo Vallesi e il rapporto con il figlio Francesco

Dall’amore tra Paolo Vallesi e Cinzia, nel 1997, è nato Francesco a cui il cantante è legatissimo e con il quale ha davvero un rapporto splendido. Dopo la fine del matrimonio, Vallesi e l’ex moglie, hanno mantenuto un rapporto civile e cordiale riuscendo a crescere insieme il figlio che, oggi, assomiglia tantissimo al padre.

Sul proprio profilo Instagram, Vallesi pubblica spesso foto in cui appare insieme al figlio Francesco per il quale, quando è nato, ha preso una decisione importante: “Quando è nato mio figlio ho smesso per quattro anni di fare concerti perché ero un po’ stufo”. ha detto in un’intervista qualche tempo fa.

