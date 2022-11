Cinzia e Francesco, chi sono l’ex moglie e il figlio di Paolo Vallesi/ “Il divorzio…”

Cinzia, chi è l’ex moglie di Paolo Vallesi

Nella vita di Paolo Vallesi, ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 30 novembre, ha avuto un grandissimo amore nella sua vita. Quando era giovanissimo, infatti, si è sposato con la donna che lo ha reso poi padre. Vallesi aveva solo 18 anni quando sposò Cinzia. Un amore giovane, ma importante coronato dai fiori d’aranci ma soprattutto dalla nascita di Francesco, il figlio dell’ex coppia. Di Cinzia non si hanno molte notizie se non che il matrimonio con Vallesi è finito nel 2001 come ha raccontato lo stesso cantante in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata ai microfoni di Vieni da me.

“Ci siamo separati nel 2001… i matrimoni finiscono. Il loro divorzio è stato del tutto naturale: “Le nostre strade si sono divise non condividevamo più lo stesso modo di vivere”, le parole di Vallesi rilasciate a Caterina Balivo.

Paolo Vallesi e il rapporto speciale con il figlio Francesco

Il grande amore di Paolo Vallesi è il figlio Francesco, nato nel 1997 dal suo amore con l’ex moglie Cinzia. Innamorato del figlio, il cantante, sul proprio profilo Instagram, pubblica spesso foto e dediche per il suo Francesco come ha fatto in occasione del suo onomastico. “A parte il fatto che ci avevano truccato così tanto che sembriamo due statue di cera ( io di più a dire il vero ), e cmq era per una trasmissione televisiva non usciamo solitamente così. Nell’altra foto siamo in versione ‘naturale’. Buon Onomastico Luce della mia vita”, le parole di Vallesi lo scorso 4 ottobre.

Vallesi e il figlio Francesco si assomigliano molto fisicamente e hanno davvero un legame speciale condividendo insieme tante passioni.

