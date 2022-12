Cinzia e Roberto, genitori Federica Pellegrini/ “Ho pianto alle sue nozze quando…”

CINZIA E ROBERTO PELLEGRINI, I GENITORI DI FEDERICA

Chi sono Cinzia e Roberto Pellegrini, i genitori di Federica Pellegrini? Questo pomeriggio, nel primo dei due consueti appuntamenti del weekend con “Verissimo”, rivedremo l’intervista che la ‘Divina’ ex nuotatrice azzurra aveva concesso qualche mese fa, in compagnia del neo marito Matteo Giunta, alla padrona di casa, Silvia Toffanin: infatti, in questa puntata speciale de ‘Le Storie’ del talk show di Canale 5 farà parte del meglio del 2022 anche l’ospitata della Pellegrini poco tempo dopo le nozze e inevitabilmente i riflettori si riaccenderanno anche sulla famiglia dell’atleta azzurra originaria di Mirano.

Nata nell’agosto del 1988 in quel di Mirano (Venezia), Federica Pellegrini è la figlia di Roberto Pellegrini e Cinzia Lionello: se il papà aveva lavorato presso un grande albergo anche come barman, la madre invece è sempre stata appassionata di nuoto -lo sport a casa sua ha sempre avuto un ruolo importante tanto che lei stessa è figlia di un ex campione italiano di lotta greco-romana- e non è un caso che fu proprio la signora Cinzia a trasmettere questa passione alla futura stella del nuoto azzurro. Non è un caso che sia proprio lei uno dei punti di riferimento di Federica: “Ci sentiamo tantissimo durante il giorno, anche tutti i giorni” aveva confessato una volta la diretta interessata ammettendo di essere stata sempre molto fortunata ad avere avuto dietro una famiglia così.

FEDERICA PELLEGRINI: “MIO PAPA’ UNA QUERCIA, CON MAMMA INVECE CI…”

“Mio papà invece è la mia quercia piantata nella terra e non si muove da lì” aveva detto invece Federica a proposito del padre, Roberto Pellegrini, ricordando che da piccoli in casa c’era sempre stata una “disciplina molto ferrea, ma poi negli anni è cambiato: lui è un parà della Folgore, un uomo razionale e tutto d’un pezzo”. Anzi, pare che quest’uomo così forte (il primo dei due ‘padri’ che l’atleta ha avuto nella sua vita, considerando il compianto allenatore Alberto Castagnetti) nasconda proprio un lato molto tenero dato che una volta ha ammesso di aver conservato la polo viola con cui avrebbe assistito tanti anni fa alla nascita della figlia. Ma nessuna gelosia da parte di papà Roberto nei confronti di Castagnetti, l’uomo dietro i successi di Federica e di cui la sua famiglia ha sempre avuto fiducia anche nei momenti, sportivamente difficili, di quella figlia destinata poi negli anni successivi a vincere tutto in giro per il mondo.

Più di recente Cinzia Lionello, la madre di Federica Pellegrini, ha raccontato un momento molto personale relativo alle nozze della figlia e che l’ha vista commuoversi: il momento che la donna ha ammesso porterà sempre nel suo cuore del giorno del matrimonio della ‘Divina’ con Matteo Giunta è “di sicuro in Chiesa quando Virginia Castagnetti (figlia del sopra citato Alberto e apprezzata cantante lirica, NdR) ha intonato in apertura ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen e poi anche ‘Ave Maria’ di Franz Schubert”. Un momento molto emozionante tanto da farla commuovere: “Io lì ho letteralmente pianto, poi mi sono voltata e mi sono accorta che più o meno tutti erano in lacrime” ha ricordato la mamma della Pellegrini, secondo cui in tanti si erano proposti di cantare in chiesa ma Federica, d’accordo con Enzo Miccio che aveva organizzato le nozze, aveva voluto sin dall’inizio solo la sua amica Virginia.











