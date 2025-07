Uomini e Donne sta affrontando la sua consueta pausa estiva anche se Maria De Filippi non si ferma con Temptation Island. In ogni caso, le avventure di dame e cavalieri continuano anche fuori dal programma. Lo scoop delle ultime ore riguarda Cinzia e Sebastiano, ex partecipanti dell’ultima edizione che sembra si stiano frequentando, almeno in base alla segnalazione di un utente a Deianira Marzano. Nelle scorse ore sono stati beccati insieme ad un evento in atteggiamenti “troppo intimi” per essere solo amici.

Per la precisione, stiamo parlando di Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa, due dei concorrenti più famosi della stagione di Uomini e Donne 2024/2025. Lui era già stato membro del parterre maschile di Uomini e Donne frequentando Gloria Nicoletti e Sabrina Zago anche se le loro conoscenze sono finite nel nulla più totale. Nella scorsa edizione aveva iniziato ad uscire con Cinzia, ma la loro frequentazione si era chiusa poco dopo, a suo dire per colpa di divergenze caratteriali: secondo lui, la Mignosa era troppo assillante nei confronti della sua libertà.

Cinzia e Sebastiano stanno insieme? Il rumor dopo Uomini e Donne

Cinzia e Sebastiano sono stati al centro di numerose dinamiche nel corso di Uomini e Donne. In particolare, Cinzia era finita al centro delle polemiche dopo aver iniziato a frequentare Arcangelo, cavaliere bergamasco che usciva anche con Gemma Galgani. Ad ogni modo, un utente che segue Deianira Marzano le ha inviato una segnalazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Ieri a Salerno ad una serata dove Cinzia di Uomini e Donne e delle altre donne cantavano e’ arrivato Sebastiano Mignosa.“, ha scritto il fan dell’esperta di gossip, “Si sono salutati in modo Intimissimo come se fossero fidanzati. Lui era vestito con maglietta bianca gilet e jeans“.