Lite a Uomini e Donne tra Sebastiano Mignosa e Cinzia Paolini: Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccano la dama del trono over.

Durante la puntata di Uomini e Donne del 30 settembre 2025, Cinzia Paolini racconta la conoscenza con Rocco, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui si è trovata subito bene. Cinzia, infatti, racconta di aver trovato una persona che capisce il suo modo di essere e fare. A rompere l’idillio, tuttavia, in studio, arriva Sebastiano Mignosa, ex cavaliere del trono over di cui Cinzia ha parlato in un’intervista rilasciando al magazine ufficiale della trasmissione raccontando di esserci rimasta male per l’atteggiamento di Sebastiano per il quale provava un interesse.

“Non nego di aver provato sentimenti forti per Sebastiano. Ho sentito cose potenti. Se solo avesse mantenuto la parola che mi aveva dato…aveva promesso che ci saremmo rivisti, almeno per capire cosa era questa chimica tra di noi. Credo che lui provasse qualcosa, ma non devo essere io a dirlo”, le parole di Cinzia a Uomini e Donne Magazine.

Sebastiano Mignosa contro Cinzia Paolini a Uomini e Donne

Arrivato in studio, Sebastiano Mignosa racconta di avere delle cose da precisare. “Mi ha fatto una videochiamata nel corso dell’estate e quindi io l’indomani provo a chiamarla e lei mi risponde. Lei ammette di essere felice di risentirmi e da qual momento cominciano a risentirci. Vengo invitato da amici in un paesino vicino a dove si trovava lei che mi ha invitata a raggiungerla. Vedo una Cinzia predisposta ad avvicinarsi a me”, racconta Sebastiano.

“Voi siete stati insieme?”, chiede Maria De Filippi. “Sì, certo e avevamo deciso di rivederci ma quando l’ho invitata in Sicilia non è potuta venire”, racconta il cavaliere che svela di aver scoperto del ritorno di Cinzia a Uomini e Donne dai social. “Se non ho capito male, voi avete trascorso una notte insieme. Tu ti aspettavi che venisse in Sicilia, lei non viene e quando la vedi a Uomini e Donne ti senti preso in giro”, spiega Maria De Filippi. “Ma lei l’ha detto alla redazione?”, chiede Gianni Sperti. “Non ha detto di aver avuto una storia“, risponde Maria con Gianni e Tina che puntano il dito contro Cinzia non trovandola sincera.

