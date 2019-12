Cinzia, ex moglie Paolo Vallesi/ “Mi dissero di nasconderla per fare breccia su ragazze”

Chi è Cinzia, la moglie di Paolo Vallesi?

Paolo Vallesi sarà tra i cantanti che daranno il benvenuto al 2020 sul palco de L’anno Che Verrà con Amadeus su Rai 1. È un periodo di rinascita per il cantante, la cui carriera non è stata sempre un varcare la cresta dell’onda. Come ha raccontato diversi anni fa a Vanity Fair, dopo il successo riscosso nella fine degli anni ’90, le cose non sono andate benissimo: la separazione con la moglie Cinzia dopo 20 anni di vita insieme è stato un vero dramma da affrontare. I due si sono messi insieme da giovanissimi, quando Vallesi aveva 18 anni, ma la loro relazione non è mai stata al centro del gossip perché hanno voluto mantenere la loro privacy. Lui stesso ha raccontato di averla tenuta nascosta per un po’ di tempo: “Mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single”. Dalla loro relazione è nato un figlio, Francesco. Il cantautore ha raccontato che non è stato facile gestire questo momento critico della sua vita senza poter avere accanto suo figlio.

Paolo Vallesi e Cinzia: “Ci lega ancora un amore che si è trasformato”

Una storia inziata da ragazzi e conclusa in età adulta, con un figlio di mezzo, non si può accantonare in un cassetto e dimenticarla. Lo stesso sentimento rimane ma viene trasformato. Paolo Vallesi ha parlato in questi termini del legame che c’è tra lui e la sua ex moglie Cinzia a Vieni Da Me: “Ci siamo separati nel 2001… i matrimoni finiscono. Il loro divorzio è stato del tutto naturale: “Le nostre strade si sono divise non condividevamo più lo stesso modo di vivere”. Il cantante ha spiegato che quando una relazione inzia a 16 anni, la vita viene vista in un modo che poi non corrisponde alla stessa visione dei fatti che si ha da adulti. Anche se il figlio aiuta a mantenere ottimi rapporti tra di loro, adesso entrambi hanno preso strade diverse: Cinzia ha un nuovo compagno con cui condivide la sua vita e anche Paolo Vallesi ha trovato un nuovo amore. La musica mantiene sempre il primo posto nella sua vita anche se nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare un’altra sfida molto complessa. Gli è stato diagnosticato un cancro, fortunatamente curato in tempo.

