Cinzia Fiorato: “Dopo auto bruciata, danni a sportello gas”/ Sindaco: “Interverremo”

Cinzia Fiorato, giornalista del Tg1 alla quale è stata incendiata l’auto a Monterotondo, è intervenuta in collegamento audiovisivo insieme al compagno Enzo nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, mercoledì 2 marzo 2022. Il sindaco, Riccardo Varone, ha parlato delle problematiche legate all’ordine pubblico nella sua città: “Ho espresso pubblicamente preoccupazione e una ferma condanna per quanto accaduto. In premessa, intervengo però per difendere Monterotondo, in quanto è stata descritta come una località legata alla malavita e al malaffare”.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Salvini: “Sto valutando di andare in Ucraina”

La movida “è un problema che sta investendo decine e decine di città in tutta Italia, con ricadute di natura sociale e culturale. Noi primi cittadini siamo delegati alla sicurezza urbana, ma problematiche di tale natura si affrontano in maniera condivisa con le forze in campo. Stiamo lavorando su un regolamento comunale di sicurezza per il centro storico, che consentirà di affrontare il problema con i dovuti accorgimenti”.

Di Maio/ “Tra Putin e un animale c'è un abisso, sicuramente quello atroce è lui”

CINZIA FIORATO: “DANNEGGIATO ANCHE LO SPORTELLO DELLE UTENZE DEL GAS”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Cinzia Fiorato ha affermato: “Il sindaco finalmente ci parla. Innanzitutto do una notizia in anteprima e in esclusiva: il nostro sportello delle utenze del gas è stato rotto, manomesso. Spero che anche in questo caso non ci siano legami come dice il sindaco, ma è un atto di danneggiamento alla proprietà”. Il marito della giornalista ha aggiunto che l’auto “non è bruciata per autocombustione ed era stata revisionata da una settimana”.

"Green Pass? Chiesta revisione a Draghi e Speranza"/ Conte: "Serve un confronto"

Frasi alle quali Varone ha replicato in questi termini: “Ribadisco di avere espresso solidarietà sia ai coniugi Fiorato che agli altri due cittadini che hanno avuto le automobili bruciate. Noi siamo intervenuti con un progetto specifico in accordo con la Prefettura e che viene attuato in molte città italiane. Non mi sono nascosto dal confronto con i cittadini. Garantisco che ci sarà un confronto, ma Monterotondo non può essere additata in questi termini”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA