Cinzia Fiorato (giornalista Tg1) “Mi hanno incendiato l’auto”/ “Intimidazione…”

Cinzia Fiorato, giornalista del Tg1, è intervenuta in qualità di ospite a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 28 febbraio 2022. Il mezzobusto dell’azienda di viale Mazzini ha raccontato che sabato, intorno all’1 di notte, le è arrivata la telefonata dei carabinieri che a lei e al suo compagno hanno chiesto se fossero i proprietari dell’auto parcheggiata in piazza a Monterotondo. Dopodiché, hanno comunicato loro che la vettura era stata distrutta da un incendio.

“Non è il primo atto intimidatorio nei miei confronti, ma prima di tutto voglio chiarire che gli stessi carabinieri hanno detto che è molto probabile che l’origine del rogo sia dolosa – ha asserito la Fiorato –. D’altro canto, si trattava di un’auto parcheggiata da tre giorni a temperature fredde e poi le fiamme sono partite dalle gomme… Adesso viviamo in una situazione di precarietà e di degrado, qui a Monterotondo. Io ho già presentato diverse denunce per minacce alla mia proprietà privata e per aggressioni verbali, insulti”.

CINZIA FIORATO: “NOI CITTADINI DI MONTEROTONDO NON POSSIAMO FARE I POLIZIOTTI DI QUARTIERE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, la giornalista Cinzia Fiorato ha aggiunto che l’episodio della sua auto data alle fiamme è l’ultimo episodio di una serie di fenomeni malavitosi reiterati a Monterotondo: “Da qualche anno il centro storico è stato invaso da locali che vendono alcool senza nessuna regola ai minorenni e fino alle 5 di mattina – ha spiegato –. Da qui si è giunti a una movida selvaggia. Il degrado è cresciuto sempre più e va detto che ci sono situazioni in cui queste problematiche si sviluppano e denunciano una carenza di controllo”.

Chiaramente “non si può mettere tutto sulle spalle dei carabinieri, che hanno un territorio molto esteso da presidiare. Loro intervengono, ma questo non è sufficiente e certo noi cittadini non possiamo fare i poliziotti di quartiere. Noi dobbiamo dormire la notte, ne abbiamo bisogno, perché lavoriamo”.



