Cinzia Leone, nata a Roma nel 1959, ha cominciato la sua carriera in teatro esordendo nel 1981 con lo spettacolo “Polvere di stress”. Successivamente ha recitato in altri spettacoli piuttosto apprezzati come “Nutella amara”, scritta con Corrado Guzzanti e Francesca Reggiani, ma anche “Poche idee ma confuse”, “Outlet”, “Rodimenti” e tanti altri. In televisione, invece, il debutto dell’attrice è arrivata con varie trasmissioni come “La tv delle ragazze”, “Tunnel” e altri programmi condotti da Serena Dandini: Cinzia Leone si è fatta conoscere grazie alle sue imitazioni di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Ha inoltre recitato nel film “Colpo di fulmine” del 2010 mentre al cinema ha lavorato con grandi registi come Carlo Vanzina, Lina Wertmuller, Carlo Verdone e altri ancora. Molto apprezzati i suoi ruoli in “Le fine bionde” e ancora “Parenti serpenti”.

Cinzia Leone, la morte del papà a soli 8 anni: “Bagaglio di eredità”

Non ha vissuto una vita semplice Cinzia Leone, che ha dovuto fare i conti con una malattia e una lunga riabilitazione nel 1991 ma ancor prima ha dovuto combattere contro un dolore immenso: quello della morte del papà, arrivata quando aveva solamente 8 anni. Come spiegato dall’attrice teatrale a Verissimo, la mamma era in attesa del suo fratellino mentre lei era appena una bambina, e il papà aveva solo 39 anni. “Io mi ricordo perfettamente mio padre e moltissimo del tempo trascorso insieme e questo è stato un grande bagaglio di eredità che mi ha accompagnato per tutta la vita” ha spiegato.

Proprio il dolore della morte del papà ha permesso a Cinzia Leone di “farsi le ossa” e di saper combattere quando è stato il momento di farlo di nuovo, come nel mondo dell’aneurisma che l’ha colpita nel 1991. Grazie alla sua famiglia e al suo lavoro, che ama profondamente, Cinzia è riuscita a uscire fuori da quel momento così negativo, tornando a parlare, a muoversi ma soprattutto a vivere.