Cinzia Lionello, mamma Federica Pellegrini/ “In chiesa ho pianto quando…”

Federica Pellegrini ha sposato Matteo Giunta sabato 27 agosto. Il Corriere della Sera ha raggiunto telefonicamente Cinzia Lionello, mamma della ex campionessa, che ha parlato del matrimonio ma anche dei primi tuffi in piscina della Divina a soli tre anni: “All’inizio non voleva saperne di starci, non era facile farla nuotare. Non ci aspettavamo sicuramente la carriera che poi ha avuto”. Per mamma Cinzia il momento più intenso del matrimonio della figlia Federica è stato in chiesa, quando Virginia Castagnetti ha intonato in apertura l’Hallelujah di Cohen e poi l’Ave Maria di Schubert: “Io ho letteralmente pianto, poi mi sono voltata e mi sono accorta che più o meno tutti erano in lacrime. Tanti si erano proposti per cantare in chiesa ma Fede, concordando anche con Enzo Miccio, il vulcanico organizzatore del matrimonio, da subito è stata categorica: Lì deve esserci solo Virginia…”.

Cinzia Lionello: il tango di Federica e Matteo

La cantante lirica è la figlia di Alberto Castagnetti, ex ct della nazionale di nuoto e coach di Federica Pellegrini, portato via da un infarto nel 2009: “È stato capace di trasformarla, ammorbidendone il carattere, non semplice. È stato forse un secondo padre del quale mio marito Roberto non è mai stato geloso”. Federica, rivela mamma Cinzia, non ha mai avuto un carattere facile nemmeno da bambina: “Con lei facevamo scommesse così: ‘Dai, vediamo se ce la fai…’. Un po’ era per gioco, non aveva bisogno di essere stimolata, si stimolava da sola. Però si notava che aveva chiaro in testa dove volesse arrivare”. Testarda e decisa, Federica lo è ancora oggi. Come ha dimostrato durante la sua festa di matrimonio ballando il tango con il suo neo sposo Matteo Giunta, suo coach dal 2013: “Io non sapevo nemmeno che lo ballasse. Poi mi ha confessato che stava esercitandosi da mesi. Che sintonia avevano”, ha raccontato Cinzia Lionello al Corriere della Sera.

