Tutto su Cinzia M., nuova dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Enrico.

Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca la presenza di Cinzia M., una bellissima signora bionda ed elegante che si è accomodata al centro dello studio nel corso della puntata del 5 novembre 2025. Per Cinzia si tratta del primo centro studio ma di lei non ci sono informazioni personali. Ad oggi, infatti, non si sa se sia stata sposata in passato e se abbia dei figli. Inoltre, non si conosce neanche la professione.

Uomini e Donne, Barbara De Santi parla di Ruggiero: "Offesa verbalmente"/ "Ritocchini estetici? Cos'ho fatto"

La presenza della dama, tuttavia, non è passata inosservata e ha conquistato le attenzioni di Enrico, un cavaliere del parterre che sta conoscendo anche Cinzia Paolini. La nuova dama del trono over, così, si è accomodata al centro dello studio nel corso della puntata odierna accanto proprio a Cinzia Paolini.

Cinzia M.: primo confronto con Enrico a Uomini e Donne

L’avventura di Cinzia M. è appena cominciata ma la dama è pronta a conquistare un posto di rilievo all’interno della trasmissione. Quella con Enrico è una conoscenza embrionale che, però, potrebbe regalare emozioni piacevoli alla dama.

Jakub Bakkour, chi è il corteggiatore di Uomini e Donne/ Sara lo richiama in studio: scontro con Cristiana

Cinzia, insieme ad altre dame arrivate quest’anno nel parterre del dating show di canale 5, cerca l’amore sperando di poterlo incontrare tra i cavalieri già presenti nel parterre o tra quelli che potrebbero chiamare la redazione chiedendo di lei. La conoscenza tra Enrico e Cinzia M., per il momento, continua e dalle anticipazioni non ci sono informazioni su come si evolverà il rapporto tra la dama e il cavaliere.