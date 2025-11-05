Tutto su Cinzia M., nuova dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Enrico.
Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca la presenza di Cinzia M., una bellissima signora bionda ed elegante che si è accomodata al centro dello studio nel corso della puntata del 5 novembre 2025. Per Cinzia si tratta del primo centro studio ma di lei non ci sono informazioni personali. Ad oggi, infatti, non si sa se sia stata sposata in passato e se abbia dei figli. Inoltre, non si conosce neanche la professione.
La presenza della dama, tuttavia, non è passata inosservata e ha conquistato le attenzioni di Enrico, un cavaliere del parterre che sta conoscendo anche Cinzia Paolini. La nuova dama del trono over, così, si è accomodata al centro dello studio nel corso della puntata odierna accanto proprio a Cinzia Paolini.
Cinzia M.: primo confronto con Enrico a Uomini e Donne
L’avventura di Cinzia M. è appena cominciata ma la dama è pronta a conquistare un posto di rilievo all’interno della trasmissione. Quella con Enrico è una conoscenza embrionale che, però, potrebbe regalare emozioni piacevoli alla dama.
Cinzia, insieme ad altre dame arrivate quest’anno nel parterre del dating show di canale 5, cerca l’amore sperando di poterlo incontrare tra i cavalieri già presenti nel parterre o tra quelli che potrebbero chiamare la redazione chiedendo di lei. La conoscenza tra Enrico e Cinzia M., per il momento, continua e dalle anticipazioni non ci sono informazioni su come si evolverà il rapporto tra la dama e il cavaliere.