La puntata odierna de La Volta Buona è stata decisamente intensa dal punto di vista emotivo; il tema delle fratture familiari, per le condizioni e ragioni più disparate, porta inevitabilmente verso racconto scanditi dal dolore come nel caso di Pamela Petrarolo e sua mamma Cinzia. Insieme portano il fardello dilaniante dell’incertezza, della paura, per via della scomparsa di Manuel. Il fratello dell’ex Non è la Rai non dà più sue notizie da diversi mesi, una situazione che è fonte di sgomento e sofferenza quotidiana per tutta la famiglia.

“Spero che, se non proprio lui ma qualcuno che sa, che magari sta vicino a lui, ci possa far avere notizie.

Magari ha fatto la sua scelta, ma almeno una telefonata, un messaggio…”. Queste le parole struggenti di Cinzia, mamma di Pamela Petrarolo e suo fratello Manuel scomparso da diversi mesi senza lasciare alcuna traccia e notizia, se non un’unica lettera che hanno deciso di leggere proprio nel corso della puntata di oggi nel tentativo di smuovere la sua coscienza. “Gli scrivo ma lui non mi risponde” – spiega mamma Cinzia – “Vorrei solo sapere come sta; è come un sogno, un incubo. Non riesco a capire il motivo per cui è successo questo”.

Pamela Petrarolo in lacrime a La Volta Buona: “Ecco l’unica lettera di mio fratello Manuel scomparso…”

Il timore di Pamela Petrarolo – come raccontato oggi a La Volta Buona – è che suo fratello Manuel sia scomparso per via di una situazione complessa: “Noi abbiamo paura che lui sia in una situazione di non ritorno, una setta? Abbiamo pensato anche a questo”. Arriva poi il momento più toccante, una situazione che desta le lacrime anche di Caterina Balivo: la lettura dell’unica lettera ricevuta dal ragazzo in tutti questi mesi di silenzio. “Ciao papà, inizia così la mia lettera…Io sto bene, in salute; non devi preoccuparti per me come hai sempre fatto. Devi stare tranquillo e pensare a te. (…) Purtroppo non ho avuto il coraggio e la forza di farmi avanti, sono stato un figlio pessimo e ti chiedo scusa per questo. Vi voglio bene, mamma e papà”. Chiude proprio Pamela Petrarolo con un toccante appello tra le lacrime: “Mamma e papà hanno diritto a sapere che tu stai bene”.