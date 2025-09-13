Cinzia Mastrecchia è la madre della showgirl e opinionista Pamela Petrarolo. Le due sono apparse spesso più legate che mai e sono molto unite.

Cinzia Mastrecchia è la mamma di Pamela Petrarolo, ex concorrente del Grande Fratello e showgirl spesso presente all’interno del mondo della televisione. Pamela sarà una delle ospiti nella trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin e che andrà in onda il 13 Settembre 2025. Ma andiamo a vedere meglio chi è Cinzia Mastrecchia.

Cinzia Mastrecchia e Pamela Petrarolo sono molto legate come madre e figlia ma Cinzia non è legata al mondo della televisione e conosciamo alcuni dettagli sulla donna solo mediante Pamela che ne ha parlato spesso pubblicamente. Sempre mediante la figlia sappiamo che la donna è nata il 23 Febbraio 1957 anche se non c’è una conferma ufficiale.

Spesso Pamela pubblica foto sui social insieme alla madre e in molti sottolineano la grande somiglianza tra le due, nessuno conosce di cosa si occupa Cinzia e sappiamo che la donna ha sposato Bruno Petrarolo nel 1976. La coppia ha avuto due figli, Pamela appunto e il figlio minore Manuel che purtroppo le ha fatto vivere diverse peripezie.

Pamela Petrarolo e il grande legame con la madre Cinzia Mastrecchia

Se conosciamo molto riguardo Pamela Petrarolo non si può dire lo stesso della madre Cinzia Mastrecchia, che ha un profilo privato su Instagram con un solo post e pochi follower con il quale parlare. In molti sui social commentano le foto di Pamela sottolineando il legame con la madre e la grande somiglianza e spesso la showgirl pubblica post per la propria famiglia.

Si tratta di una famiglia molto unita e che ha vissuto le difficoltà legate al fratello Manuel ma sono tutti molto legati e in occasione dell’anniversario di matrimonio dei genitori Pamela ha scritto un post da brividi sui propri social: “48 anni di vita insieme e ancora qui più uniti e forti che mai” e la donna ha sottolineato come prende ispirazione dai genitori chiarendo:

“Siete un esempio in questa vita dove l’amore non sembra avere più senso. Vi amo, buon anniversario mamma e papà”, il bellissimo messaggio di Pamela che spesso pubblica scatti o messaggi per sottolineare l’amore verso la propria madre, ha chiarito la donna.