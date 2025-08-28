È andata male la frequentazione tra Cinzia Paolini e Antonio dopo Uomini e Donne: i due tornano in studio e hanno un confronto diretto

La nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta con il ritorno in studio di alcune delle coppie del parterre Over che si sono formate nella scorsa edizione. C’è chi ha deciso di iniziare una frequentazione, chi invece si è ritrovato ad incontrarsi per un caffè ed ha poi scoperto un’affinità. Tra queste coppie c’è anche quella di Cinzia Paolini e Antonio: i due hanno deciso di conoscersi meglio durante l’estate, ma pochi giorni dopo la fine del programma sono già arrivate le prime segnalazioni di una possibile crisi.

“Ci sono stati diversi battibecchi al telefono perché vuole entrare troppo nella mia vita, vuole sapere tutti i miei movimenti”, ha raccontato poi la dama in un’intervista, confermando la crisi. Da allora, sulla coppia sono arrivate indiscrezioni poco chiare.

Cinzia Paolini e Antonio, è finita dopo Uomini e Donne: la conferma nella nuova registrazione

Nel particolare, Cinzia e Antonio sono stati visti insieme in un video realizzato da un’agenzia di viaggi, tanto che si è pensato che fosse proprio quella la conferma che i due stessero insieme dopo Uomini e Donne. Eppure, attraverso le pagine del Magazine del programma, la dama ha dichiarato: “Non siamo una coppia, lui non mi convince per molti aspetti”. E, a quanto pare, questi dubbi non si sono dissipati, anzi, hanno portato Cinzia a decidere di chiudere la conoscenza.

La conferma è arrivata proprio nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Cinzia Paolini e Antonio hanno avuto un confronto al centro dello studio durante il quale hanno confermato che la loro frequentazione non ha portato buoni frutti. Dunque, tra loro è definitivamente una parentesi chiusa.