Cos'è successo tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno dopo l'addio a Uomini e Donne? I due si sarebbero allontanati.

Cinzia Paolini e Rocco Bruno sono una delle ultime coppie che si è formata nello studio di Uomini e Donne. Dopo essersi frequentati all’inizio della stagione, dopo essersi allontanati con lei che ha frequentato anche Mario Lenti, Rocco e Cinzia hanno ricominciato a frequentarsi fino a lasciare insieme il programma. I primi giorni fuori dallo studio di Uomini e Donne, i due si sono mostrati sereni e felici condividendo sui social i momenti trascorsi insieme. Da qualche giorno, tuttavia, Cinzia non si è più mostrato insieme a Rocco e i fan di Uomini e Donne hanno subito pensato ad una crisi di coppia.

Sia Cinzia che Rocco, infatti, hanno smesso di condividere contenuti insieme. Pur continuando a pubblicare foto e video sui social, infatti, Cinzia appare sempre sola. Tra i due, a quanto pare, non ci sarebbe una rottura definitiva ma qualcosa sarebbe accaduto.

Cinzia Paolini e Rocco Bruno dopo Uomini e Donne: le parole di Lorenzo Pugnaloni

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, come svela Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe andare in onda il momento in cui Cinzia Paolini e Rocco Bruno lasceranno la trasmissione per viversi senza telecamere. Dopo l’addio al programma, Cinzia e Rocco hanno pubblicato la prima foto insieme rassicurando tutti sul loro futuro insieme. Tuttavia, negli scorsi giorni, qualcosa sarebbe andato storto e, al momento, tra i due ci sarebbe un momento di gelo.

Come rivela Lorenzo Pugnaloni tra le storie del proprio profilo Instagram, Cinzia e Rocco avrebbero litigato e, da quel momento, avrebbero deciso di non sentirsi più. La loro tuttavia, non sarebbe ancora una rottura definitiva e nei prossimi giorni potrebbero rivedersi per salvare la situazione. Cinzia e Rocco, dunque, riusciranno a tornare insieme sereni e felici?