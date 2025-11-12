Cinzia Paolini e Rocco lasciano insieme Uomini e Donne e, dopo l'addio al programma, arriva la prima foto della coppia.

Il parterre del trono over di Uomini e Donne continua a sfornare coppie. Se quella di Sabrina Zago e Nicola non è durata con la dama che è tornata nuovamente nel parterre, quella di Cinzia Paolini e Rocco si è appena formata. Nel corso della registrazione del 10 novembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, hanno lasciato insieme il programma spiazzando tutti. La dama e il cavaliere hanno cominciato a vedersi sin dall’inizio della stagione affiatandosi subito e facendo pensare ad un lieto fine.

A causa di alcune incomprensioni, Cinzia ha poi chiuso la frequentazione cominciando ad uscire sia con Mario Lenti che con Paolo. Rocco, tuttavia, non si è mai arreso e ha provato a riconquistare Cinzia raggiungendola anche a Salerno. Dopo aver mantenuto le distanze senza sbilanciarsi facendo perdere anche la pazienza a Maria De Filippi che aveva annunciato che non li avrebbe più avuti al centro dello studio, la dama e il cavaliere hanno deciso di andare via insieme dal programma.

Cinzia Paolini e Rocco: la prima foto di coppia dopo Uomini e Donne

Conclusa la registrazione e dopo aver salutato tutti gli altri protagonisti di Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Rocco hanno subito trascorso la serata insieme e la dama, al settimo cielo, ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, la prima foto di coppia in cui non si vedono i volti ma appare una lettera tenuta dalle mani dell’ex cavaliere.

Quella che ha tra le mani Rocco non è una lettera qualsiasi ma è quella che il cavaliere ha scritto per Cinzia leggendola nello studio di Uomini e Donne in occasione della scelta. Nella foto pubblicata da Cinzia, appare anche la data di ieri, 10 novembre 2025 e un cuore rosso.

