Nuova coppia nel parterre del trono over di Uomini e Donne con Cinzia Paolini e Rocco che lasciano la trasmissione.

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e donne del 10 novembre 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, si è formata una nuova coppia nel parterre over che ha deciso di lasciare la trasmissione per vivere la storia lontano dai riflettori. A salutare tutti sono stati Cinzia Paolini e Rocco che, dopo una conoscenza iniziale che era cominciata con ottime speranze, si era interrotta dopo una discussione avvenuta in una giornata trascorsa a Salerno dove vive Cinzia.

La scelta di lasciare il programma è avvenuta dopo uno degli ultimi momenti al centro studio durante il quale Maria De Filippi, di fronte all’atteggiamento titubante di entrambi, aveva annunciato che non li avrebbe più fatti accomodare al centro dello studio. Secondo Maria De Filippi, infatti, Rocco ha sempre provato un forte interesse per Cinzia che, invece, ha continuato a conoscere altri cavalieri. Almeno fino a ieri.

Cinzia Paolini e Rocco: così è arrivato l’addio a Uomini e donne

Dopo aver chiuso la conoscenza con Rocco, Cinzia Paolini è uscita con Mario Lenti e Paolo. Rocco, tuttavia, non ha mai gettato ufficialmente la spugna continuando a farsi sentire ma anche a raggiungere la dama a Salerno. Nel corso della registrazione del 10 novembre, così, è arrivata la scelta di andare via insieme dal programma per viversi fuori.

Come svela Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni, l’addio al dating show di canale 5 è arrivato con Cinzia e Rocco al centro dello studio e il cavaliere che ha letto una lettera con cui si è dichiarato alla dama. In studio, poi, è anche arrivato un bracciale come regalo per la dama e i due decidono di andare via insieme. Nonostante l’addio, tuttavia, Gianni Sperti ribadisce di non credere totalmente a Cinzia e al suo interesse per Rocco.

