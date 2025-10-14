Mario Lenti attacca Cinzia Paolini ed Enrico a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere si sono messi d'accordo?

Cinzia Paolini, esattamente come accaduto nel finale della scorsa stagione, è la protagonista di questa prima parte della nuova stagione di Uomini e Donne. La dama, infatti, è tornata nel parterre del trono over dopo un’estate vissuta in giro per lavoro e un breve flirt con Sebastiano Mignosa con cui, poi, tutto è finito. Dopo il ritorno di Cinzia, Sebastiano ha chiesto alla redazione un confronto con la dama decidendo, poi, di restare in trasmissione. Se Sebastiano ha cominciato a conoscere Magda, Cinzia ha iniziato a frequentare Rocco ma nelle prossime puntate di Uomini e donne, la dama uscirà anche con alci cavalieri.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Cinzia, nelle puntate in onda nei prossimi giorni, uscirà con Mario Lenti da cui riceverà anche un regalo e con Enrico. La presenza di quest’ultimo a l’atteggiamento del cavaliere, nella registrazione del 13 ottobre, ha portato Mario a mettere tutto in discussione.

L’accusa di Mario Lenti a Cinzia Paolini ed Enrico a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di Uomini e Donne del 13 ottobre 2025, Cinzia è stata chiamata al centro dello studio insieme ad Enrico e Mario Lenti e gli animi si sono subito scaldati al punto che il padre dell’ex dama Claudia Lenti ha accusato Cinzia ed Enrico di essersi messi d’accordo. Un’accusa che, però, non smuove Mario: il cavaliere, infatti, pur avendo dubbi e sospetti su Cinzia, decide di portare ugualmente avanti la conoscenza con la dama.

Mario e Cinzia, così, annunciano di essersi messi d’accordo per andare a cena insieme. Una scelta, quella di Mario che stupisce i presenti in studio, compresa Maria De Filippi. Tutti, infatti, si stupiscono di Mario dato che, se pensa una cosa negativa di Cinzia non ha tanto senso l’uscita a cena.

