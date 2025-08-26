Cinzia Paolini torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne dopo la delusione vissuta con Sebastiano.

Non solo i nuovi protagonisti del trono classico nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, ma anche importanti ritorni nel parterre del trono over. Oltre a Gemma Galgani e Sabrina Zago, infatti, nel parterre del trono over è tornata anche Cinzia Paolini, dama della scorsa stagione che recentemente ha confessato di essere stata estremamente delusa da Sebastiano, un cavaliere della trasmissione. Durante il programma, Cinzia è uscita con diversi cavalieri tra cui anche Arcangelo che, a sua volta, usciva con Gemma e Marina.

Dopo aver chiuso la stagione da single, Cinzia ha trascorso una splendida estate concedendosi anche della serate in compagnia di altri protagonisti della trasmissione. Oggi, però, è tornata ufficialmente nel parterre del trono over come annunciato da lei stessa con una storia in treno.

Cinzia Paolini e le parole su Sebastiano

A distanza di qualche mese dalla fine della scorsa stagione di Uomini e Donne, Cinzia Paolini ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione parlando anche di Sebastiano che ha frequentato per un po’ di tempo. “Non nego di aver provato sentimenti forti per Sebastiano” ha affermato la dama del parterre over.

“Ho sentito cose potenti. Se solo avesse mantenuto la parola che mi aveva dato…aveva promesso che ci saremmo rivisti, almeno per capire cosa era questa chimica tra di noi. Credo che lui provasse qualcosa, ma non devo essere io a dirlo”, ha poi aggiunto Cinzia che ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco nel programma di Maria De Filippi.