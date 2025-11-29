Tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno è davvero tutto finito dopo Uomini e Donne? Una foto dell'ex dama scatena i rumors.

Potrebbe esserci più di una crisi tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno che, dopo vari alti e bassi, dopo la frequentazione della dama con Mario Lenti, hanno lasciato ufficialmente insieme il programma per viversi senza telecamere. Lasciando il dating show di canale 5, Cinzia aveva precisato di non essere innamorato di Rocco ma di provare un grande trasporto nei suoi confronti e di aver voglia di viverlo anche nella vita quotidiana. Una decisione che, inizialmente, sembrava quella giusta. Sin dai primi giorni, Rocco e Bruno hanno condiviso sui social foto dei momenti trascorsi insieme ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi rotto.

Come ha svelato Loreno Pugnaloni, Cinzia e Rocco, in seguito ad una discussione, si sono allontanati anche se l’esperto di gossip ha precisato che non poteva ancora parlarsi di rottura definitiva. Ora, però, una foto condivisa da Cinzia, sembrerebbe confermare la rottura.

La foto di Cinzia Paolini conferma la rottura con Rocco Bruno dopo Uomini e Donne?

La registrazione della puntata di Uomini e Donne con l’addio di Cinzia Paolini e Rocco Bruno alla trasmissione è andata in onda pochi giorni fa. Mentre veniva trasmesso il momento con Rocco, Cinzia ha pubblicato una storia su Instagram aggiungendo un cuore rotto. Una scelta non casuale, a detta dei fan del dating show di canale 5 secondo cui con il cuore rotto, Cinzia avrebbe confermato la fine della storia con Rocco.

L’annuncio ufficiale della rottura, per il momento, non è ancora arrivato ma nelle prossime registrazioni, sia l’ex dama che l’ex cavaliere potrebbero tornare in trasmissione per raccontare cos’è successo dopo l’addio a Uomini e Donne. La previsione di Tina Cipollari, come accaduto in altre occasioni, si rivelerà giusta? La verità potrebbe arrivare lunedì prossimo quando ci sarà una nuova registrazione.