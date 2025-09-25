A Ore 14 di sera il caso di Cinzia Pinna: cos'è successo dalla sparizione della donna 33enne, fino alla confessione di Emanuele Ragnedda

In occasione della fiaccolata che si terrà nel comune sardo di Palau, la puntata della serata di oggi – giovedì 25 settembre 2025 – della trasmissione “Ore 14 di sera” si occuperà del caso di Cinzia Pinna, la 33enne misteriosamente scomparsa nel nulla a inizio mese e che è arrivato a una svolta solamente un paio di giorni fa con la confessione da parte del noto imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda e – purtroppo – il ritrovamento del cadavere di Cinzia Pinna.

Sting, il successo con i Police e la citazione in tribunale/ Due matrimoni e sei figli

Un caso ancora piuttosto oscuro e che dovrà essere debitamente definito nel corso delle prossime tappe dell’indagine avviata dalla Procura, ma che possiamo ripercorrere nei dettagli che sono stati attualmente resi noti: di Cinzia Pinna, infatti, si parla dallo scorso 12 settembre 2025 quando la famiglia della 33enne ha iniziato a fare appelli pubblici denunciando la scomparsa della donna e chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi avanti.

Brian May, chi è: chitarrista dei Queen e astrofisico/ L’amore con Anita Dobson

Le ovvie indagini avviate dopo la denuncia formale da parte della famiglia avevano permesso di appurare che la sera prima della scomparsa Cinzia Pinna si trovava in un locale di Palau in compagnia di alcuni amici: in tarda nottata la ragazza – in evidente stato di alterazione per il probabile consumo di alcool – era stata immortalata da una telecamera di sorveglianza mentre, barcollante, saliva a bordo dell’auto di Ragnedda in compagnia di un altro amico 26enne milanese e da quel momento le sue tracce si erano completamente perse.

Cosa sappiamo dell’omicidio di Cinzia Pinna: dopo la fuga in gommone, Emanuele Ragnedda ha confessato

Ovviamente Emanuele Ragnedda e il 26enne sono finiti immediatamente sotto la lente degli inquirenti per la sparizione di Cinzia Pinna che un paio di giorni fa avevano disposto una serie di accertamenti tecnici irripetibili nella tenuta dell’imprenditore vitivinicolo – noto soprattutto per il Vermentino Disco Volante Igt 2021, un bianco passato alla storia come “il più caro d’Italia” – e lì ci sarebbe stata la primissima svolta: l’uomo, infatti, avrebbe deciso di tentare una disperata fuga a bordo di un gommone, mettendo immediatamente gli inquirenti sulle sue tracce.

Luciano Pavarotti, chi era: l'amore per il canto e i prestigiosi premi/ Il tenore ha avuto due mogli

Dopo averlo individuato nell’abitazione dei suoi genitori, armato e con il gommone che si era incagliato in uno scoglio, Ragnedda è stato fermato e arrestato e – una volta condotto in caserma – ha confessato senza opporre alcuna resistenza l’omicidio di Cinzia Pinna: lo stesso imprenditore, peraltro, ha indicato il luogo preciso in cui ha occultato il cadavere (poi trovato all’interno della sua tenuta) e ha scagionato da ogni responsabilità l’amico 26enne milanese.

Dalle prime informazioni, risulta che Cinzia Pinna sia stata aggredita all’interno dell’abitazione di Ragnedda, uccisa con un singolo colpo di pistola alla testa e poi abbandonata in bella vista nei vitigni della tenuta: restano, però, da chiarire l’effettiva ragione dietro all’omicidio (probabilmente di natura passionale dato che i due erano soliti, talvolta, frequentarsi); mentre sono state disposte analisi su di una polvere bianca – probabilmente cocaina – trovata nell’abitazione in cui è morta Cinzia Pinna e su alcuni cuscini del divano che sono stati lavati.