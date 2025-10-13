Omicidio Cinzia Pinna, spunta super testimone che avrebbe visto persone pulire la villa dopo il delitto. Oggi nuovi rilievi dei Ris nella tenuta di Ragnedda

OMICIDIO CINZIA PINNA, SVOLTA DA SUPER TESTIMONE?

Una persona ha visto alcune persone ripulire la casa dello stazzo di Conca Entosa, dove Cinzia Pinna è stata uccisa con tre colpi di pistola alla testa. A svelare la svolta è La Nuova Sardegna, secondo cui questo super testimone è già stato sentito dalla Procura di Tempio Pausania. Si tratterebbe di un uomo che ha fornito dettagli rilevanti per l’inchiesta, in particolare sul weekend del delitto.

Non è trapelato molto dalla procura, ma pare che questa persona abbia visto alcuni soggetti nell’immobile mentre pulivano le stanze, in particolare la camera dell’omicidio. La testimonianza sarebbe molto precisa, perché questa persona avrebbe osservato da vicino chi si trovava nella casa, quindi le sue dichiarazioni sono molto importanti.

Si tratta dei soggetti che Emanuele Ragnedda avrebbe coinvolto per sistemare la sua abitazione di campagna, e non è da escludere – secondo il quotidiano sardo – che questo testimone abbia contribuito all’identificazione di questi soggetti.

NUOVI ACCERTAMENTI DEI RIS NELLA TENUTA

Intanto i carabinieri del Ris di Cagliari si sono ripresentanti nella casa dell’imprenditore per portare avanti gli accertamenti, nella fattispecie di rilievi balistici, per stabilire precisamente la posizione di chi ha sparato e di Cinzia Pinna, anche per verificare la veridicità della confezione di Emanuele Ragnedda.

Dall’autopsia, infatti, non è stato possibile chiarire la traiettoria e la distanza da cui sono stati esplosi i colpi di pistola, da qui la necessità di nuovi rilievi balistici. Potrebbero esserci nuovi accertamenti irripetibili nei prossimi giorni, infatti l’avvocato Francesco Umberto Furnari, che difende Rosa Maria Elvo, uno dei due indagati per favoreggiamento, ha dichiarato ai microfoni della Rai di aspettarsi novità. Inoltre, ha riferito che la donna è stata già sentita diverse volte dagli investigatori, a cui ha ribadito la sua estraneità ai fatti, come ha fatto il giardiniere Luca Franciosi, l’altro indagato per favoreggiamento.

Il suo legale, l’avvocato Maurizio Mani, ha fatto sapere che forse in settimana potrebbe essere sentito dai magistrati. Invece, la posizione di Ragnedda sarà vagliata dal tribunale del Riesame di Sassari mercoledì 15 ottobre, dopo l’impugnazione della misura di custodia cautelare da parte del suo legale. “Sono adempimenti importantissimi quelli in corso oggi, perché tendono a ricostruire tutta la scena in cui si è svolto il fatto. Consentiranno di poterla analizzare, insieme agli altri elementi repertati“, il commento a La Nuova Sardegna dell’avvocato Antonella Cucureddu, che assiste la famiglia della vittima.